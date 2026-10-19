Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катар в рамках помощи Ливану построит две электростанции и начнет поставлять СПГ - Рейтер - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/katar-874395403.html
Катар в рамках помощи Ливану построит две электростанции и начнет поставлять СПГ - Рейтер
Катар в рамках помощи Ливану построит две электростанции и начнет поставлять СПГ - Рейтер - 19.10.2026, ПРАЙМ
Катар в рамках помощи Ливану построит две электростанции и начнет поставлять СПГ - Рейтер
Катар в течение следующих трех лет планирует построить в Ливане две электростанции, а также подписать соглашение о поставке сжиженного природного газа (СПГ)... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:35+0300
2026-10-19T17:35+0300
мировая экономика
ливан
катар
qatarenergy
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874395403.jpg?1792420553
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Катар в течение следующих трех лет планирует построить в Ливане две электростанции, а также подписать соглашение о поставке сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 20 лет в рамках плана по восстановлению находящегося в кризисе ливанского энергетического сектора, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. "План предусматривает строительство двух новых электростанций комбинированного цикла на севере и на юге Ливана, каждая из которых будет иметь мощность 825 мегаватт. QatarEnergy заключит с Ливаном соглашение о поставках СПГ сроком на 20 лет", - пишет агентство. Энергетический сектор Ливана находится в центре финансового и экономического кризиса страны, отмечает Рейтер. С момента гражданской войны 1975-1990 годов он увеличил государственный долг Ливана на десятки миллиардов долларов, при этом так и не сумев обеспечить круглосуточное электроснабжение. В настоящее время государственная энергетическая компания Ливана обеспечивает электроснабжение лишь в течение нескольких часов в сутки, а остальное время электричество поступает от дорогостоящих частных дизельных генераторов. План Катара и Ливана получил название "Национальная комплексная программа инвестиций в энергетику", отмечает агентство, он требует одобрения правительств обеих стран и может быть изменен. Срок реализации плана составит три года, если одобрение будет получено в кратчайшие сроки, добавили собеседники Рейтера. Согласно документу, на который ссылается агентство, катарская программа помощи энергетическому сектору Ливана охватывает производство электроэнергии на газовых электростанциях, поставки СПГ и регазификацию страны, использование возобновляемых источников энергии, аккумулирование энергии в батареях, а также создание региональных межсистемных соединений. "Программа направлена на привлечение частного и проектного финансирования без предварительных капитальных затрат из государственного бюджета Ливана; платежные обязательства и гарантии остаются предметом переговоров", - цитирует документ Рейтер.
ливан
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ливан, катар, qatarenergy
Мировая экономика, ЛИВАН, КАТАР, QatarEnergy
17:35 19.10.2026
 
Катар в рамках помощи Ливану построит две электростанции и начнет поставлять СПГ - Рейтер

Reuters: Катар в течение трех лет построит в Ливане две электростанции

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Катар в течение следующих трех лет планирует построить в Ливане две электростанции, а также подписать соглашение о поставке сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 20 лет в рамках плана по восстановлению находящегося в кризисе ливанского энергетического сектора, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект документа.
"План предусматривает строительство двух новых электростанций комбинированного цикла на севере и на юге Ливана, каждая из которых будет иметь мощность 825 мегаватт. QatarEnergy заключит с Ливаном соглашение о поставках СПГ сроком на 20 лет", - пишет агентство.
Энергетический сектор Ливана находится в центре финансового и экономического кризиса страны, отмечает Рейтер. С момента гражданской войны 1975-1990 годов он увеличил государственный долг Ливана на десятки миллиардов долларов, при этом так и не сумев обеспечить круглосуточное электроснабжение.
В настоящее время государственная энергетическая компания Ливана обеспечивает электроснабжение лишь в течение нескольких часов в сутки, а остальное время электричество поступает от дорогостоящих частных дизельных генераторов.
План Катара и Ливана получил название "Национальная комплексная программа инвестиций в энергетику", отмечает агентство, он требует одобрения правительств обеих стран и может быть изменен. Срок реализации плана составит три года, если одобрение будет получено в кратчайшие сроки, добавили собеседники Рейтера.
Согласно документу, на который ссылается агентство, катарская программа помощи энергетическому сектору Ливана охватывает производство электроэнергии на газовых электростанциях, поставки СПГ и регазификацию страны, использование возобновляемых источников энергии, аккумулирование энергии в батареях, а также создание региональных межсистемных соединений.
"Программа направлена на привлечение частного и проектного финансирования без предварительных капитальных затрат из государственного бюджета Ливана; платежные обязательства и гарантии остаются предметом переговоров", - цитирует документ Рейтер.
 
Мировая экономикаЛИВАНКАТАРQatarEnergy
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала