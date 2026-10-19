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Катар в рамках помощи Ливану построит две электростанции и начнет поставлять СПГ - Рейтер

Катар в рамках помощи Ливану построит две электростанции и начнет поставлять СПГ - Рейтер - 19.10.2026, ПРАЙМ

Катар в рамках помощи Ливану построит две электростанции и начнет поставлять СПГ - Рейтер

Катар в течение следующих трех лет планирует построить в Ливане две электростанции, а также подписать соглашение о поставке сжиженного природного газа (СПГ)... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T17:35+0300

2026-10-19T17:35+0300

2026-10-19T17:35+0300

мировая экономика

ливан

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Катар в течение следующих трех лет планирует построить в Ливане две электростанции, а также подписать соглашение о поставке сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 20 лет в рамках плана по восстановлению находящегося в кризисе ливанского энергетического сектора, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. "План предусматривает строительство двух новых электростанций комбинированного цикла на севере и на юге Ливана, каждая из которых будет иметь мощность 825 мегаватт. QatarEnergy заключит с Ливаном соглашение о поставках СПГ сроком на 20 лет", - пишет агентство. Энергетический сектор Ливана находится в центре финансового и экономического кризиса страны, отмечает Рейтер. С момента гражданской войны 1975-1990 годов он увеличил государственный долг Ливана на десятки миллиардов долларов, при этом так и не сумев обеспечить круглосуточное электроснабжение. В настоящее время государственная энергетическая компания Ливана обеспечивает электроснабжение лишь в течение нескольких часов в сутки, а остальное время электричество поступает от дорогостоящих частных дизельных генераторов. План Катара и Ливана получил название "Национальная комплексная программа инвестиций в энергетику", отмечает агентство, он требует одобрения правительств обеих стран и может быть изменен. Срок реализации плана составит три года, если одобрение будет получено в кратчайшие сроки, добавили собеседники Рейтера. Согласно документу, на который ссылается агентство, катарская программа помощи энергетическому сектору Ливана охватывает производство электроэнергии на газовых электростанциях, поставки СПГ и регазификацию страны, использование возобновляемых источников энергии, аккумулирование энергии в батареях, а также создание региональных межсистемных соединений. "Программа направлена на привлечение частного и проектного финансирования без предварительных капитальных затрат из государственного бюджета Ливана; платежные обязательства и гарантии остаются предметом переговоров", - цитирует документ Рейтер.

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мировая экономика, ливан, катар, qatarenergy