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Чем может обернуться новый налог для металлургов

Чем может обернуться новый налог для металлургов - 19.10.2026, ПРАЙМ

Чем может обернуться новый налог для металлургов

Когда цены на металлы растут, кажется, что у добывающих компаний появляются лишние деньги, которыми можно поделиться с государством. Именно эта логика лежит в... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T06:06+0300

2026-10-19T06:06+0300

2026-10-19T06:06+0300

мнения аналитиков

австралия

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гмк норильский никель

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Когда цены на металлы растут, кажется, что у добывающих компаний появляются лишние деньги, которыми можно поделиться с государством. Именно эта логика лежит в основе обсуждаемого налога на сверхдоходы. Бюджету нужны дополнительные поступления, и высокие цены на золото и цветные металлы выглядят удобным поводом получить их от компаний, работающих в сырьевом секторе.Но здесь есть нюанс: высокая цена на металл еще не означает, что у предприятия много свободных денег. А изъятие части дополнительного дохода сегодня может обернуться сокращением инвестиций и налоговых поступлений завтра.Почему государство ищет дополнительные доходыПоложение федерального бюджета действительно непростое. За январь–июль 2026 года его дефицит достиг 6,455 триллиона рублей, или 2,8% ВВП. При этом годовой план предусматривает дефицит в размере 3,786 триллиона рублей, или 1,6% ВВП. Иными словами, за семь месяцев разрыв между доходами и расходами оказался существенно больше, чем предполагалось на весь год.В таких условиях поиск новых источников доходов вполне объясним. Минфин предложил ввести дополнительный налог для ряда компаний, получающих выгоду от роста мировых цен на сырье. В проекте предусмотрена ставка 20% для золота и 30% для дополнительного дохода от роста цен на ряд других видов сырья.Это пока законопроект, а не действующий налог. Его окончательные параметры и то, как именно будут рассчитывать платежи отдельных компаний, имеют принципиальное значение. У подобной меры уже есть предшественник. Разовый налог на сверхприбыль крупных компаний, введенный ранее, принес бюджету 318,8 миллиарда рублей. Однако тот сбор рассчитывался по другой схеме, поэтому его результаты не позволяют автоматически оценить доходы от новой инициативы. Большая выручка — еще не большая прибыльПредставим металлургическое предприятие, которое продает продукцию по высоким мировым ценам. На первый взгляд, его доходы действительно растут. Но одновременно оно оплачивает электроэнергию, зарплаты, перевозку сырья и готовой продукции, ремонт оборудования, закупку техники и обслуживание кредитов.У горнодобывающих компаний расходы особенно сильно зависят от условий работы. Одно месторождение расположено рядом с транспортной инфраструктурой, другое находится далеко от дорог и энергетических сетей. Где-то руда содержит много полезного компонента, а где-то для получения того же количества металла приходится перерабатывать гораздо больше породы.Поэтому две компании, продающие металл по одинаковой цене, могут иметь совершенно разную прибыль и возможности для инвестиций.Если дополнительный налог рассчитывается главным образом исходя из роста цен, он не всегда отражает эти различия. Для предприятия с высокими затратами даже благоприятная рыночная конъюнктура не обязательно означает появление значительных свободных средств.Кроме того, цены на сырье не остаются высокими навсегда. Если мировая экономика замедлится или спрос на металлы снизится, выручка производителей может пойти вниз. Расходы же на содержание рудников и заводов не исчезнут. Налоговая нагрузка, рассчитанная по результатам благоприятного периода, способна оказаться особенно чувствительной именно тогда, когда финансовое положение компании начнет ухудшаться.Почему важны предсказуемые правилаДля промышленности налог — это не просто сумма, которую нужно перечислить в бюджет. Это еще и фактор, влияющий на решения о строительстве новых объектов, расширении производства и разработке месторождений.Такие проекты планируют на годы вперед. Компании должны понимать, сколько средств останется у них после уплаты налогов, чтобы оценить окупаемость вложений и определить, какие работы можно финансировать собственными деньгами, а для каких придется брать кредит.Если правила меняются после того, как предприятия уже составили свои планы, часть проектов может стать менее выгодной. В результате компании способны отложить строительство, сократить геологоразведку или перенести капитальные ремонты.Особенно опасно экономить на работах, последствия переноса которых проявляются не сразу. Сокращение геологоразведки ограничивает возможности для поиска новых запасов, а откладывание ремонтов повышает риск поломок и внеплановых остановок оборудования. В конечном счете это может уменьшить выпуск продукции и будущую прибыль, с которой государство также получает налоги.Сколько заплатят крупнейшие компанииПока оценки возможной нагрузки различаются. По данным "Ведомостей", дополнительные платежи "Норникеля" на 2026 год могут достичь 50–70 миллиардов рублей, "Полюса" и "Русала" — по 25–35 миллиардов рублей. По альтернативной методике расчета оценка для "Русала" составит 39–40 миллиардов рублей. Это прогнозы аналитиков, а не окончательно установленные суммы налога.Разница между оценками объясняется в том числе тем, какие именно доходы предполагается учитывать при расчете. Для компании, которая производит металл из собственного сырья, и предприятия, закупающего часть сырья у других поставщиков, последствия могут быть разными.Поэтому прежде, чем устанавливать окончательные параметры налога, важно понять, какие доходы попадут под его действие, как будут учитываться расходы и насколько платеж будет зависеть от фактического финансового положения компании.Чему учит зарубежный опытПохожий спор произошел в Австралии в 2010 году. Власти предложили ввести 40-процентный налог на сверхприбыль от добычи ресурсов. Инициатива вызвала резкую реакцию отрасли: Rio Tinto и Xstrata отложили ряд проектов.После переговоров с крупнейшими компаниями первоначальный вариант налога заменили другой схемой: ее область применения и ставка были пересмотрены. Этот пример не доказывает, что любой дополнительный налог обязательно приведет к сокращению инвестиций. Но он показывает, насколько важно обсуждать такие меры с бизнесом и оценивать их последствия до принятия окончательного решения. Как пополнить бюджет и не затормозить развитиеПотребность государства в дополнительных доходах не вызывает сомнений. Однако важно не только собрать деньги сейчас, но и сохранить условия, при которых предприятия смогут развиваться, выпускать продукцию и платить налоги в последующие годы.Один из вариантов для обсуждения — изменение общей ставки налога на прибыль вместо введения отдельного сбора для ограниченного круга компаний. Такой подход потенциально позволяет распределить нагрузку между более широким кругом предприятий. Но его бюджетный эффект необходимо отдельно рассчитывать, а саму меру — оценивать с точки зрения последствий для бизнеса и экономики в целом.Не менее важно, чтобы любые изменения были понятными заранее, учитывали реальную прибыль и не ставили предприятия с разными производственными условиями в заведомо неравное положение.В конечном счете вопрос не в том, должны ли компании участвовать в пополнении бюджета. Они и так платят налоги, создают рабочие места и поддерживают промышленную инфраструктуру. Вопрос в том, как изъять дополнительные доходы так, чтобы не ослабить сам источник этих поступлений.Если новый сбор даст бюджету разовый доход, но заставит предприятия отложить инвестиции, сократить разведку и ремонт оборудования, эффект может оказаться недолговечным. Государству нужны деньги сегодня, но сильная промышленность нужна ему и завтра. Поэтому задача — найти баланс между бюджетными интересами и возможностью компаний продолжать развиваться.

австралия

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Леонид Хазанов https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Леонид Хазанов https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

мнения аналитиков, австралия, минфин, гмк норильский никель