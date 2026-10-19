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В Китае могут начать сертификацию стройпродукции по российским стандартам - 19.10.2026, ПРАЙМ
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В Китае могут начать сертификацию стройпродукции по российским стандартам
В Китае могут начать сертификацию стройпродукции по российским стандартам - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Китае могут начать сертификацию стройпродукции по российским стандартам
В Китае могут начать сертифицировать строительную продукцию по российским стандартам уже с 2028 года, рассказал РИА Недвижимость заместитель руководителя... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T02:17+0300
2026-10-19T02:17+0300
бизнес
россия
китай
кнр
пекин
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Китае могут начать сертифицировать строительную продукцию по российским стандартам уже с 2028 года, рассказал РИА Недвижимость заместитель руководителя аппарата Национального объединения строителей Павел Малахов. "Сертификация станет возможным благодаря работе Китайско-российского института инспекции строительных материалов "Один пояс, один путь", заработавшего в 2025 году в Пекине. Здесь созданы все условия для прохождения лабораторных испытаний строительных материалов и другой строительной продукции по стандартам РФ", - пояснил он. По словам Малахова, соглашение Национального объединения строителей с китайской стороной о проведении испытаний стройпродукции по российским стандартам и выдаче соответствующих документов уже действует. "Сейчас мы проходим через начальный этап сверки и перевода наших строительных стандартов на китайский язык, чтобы коллеги из КНР могли начать свои исследования. Всего необходимо будет передать китайским партнерам информацию примерно о 200 отечественных стандартах. Думаю, все процессы займут около полутора лет", - уточнил он. Как пояснил замглавы аппарата НОСТРОЙ, пока идет подготовка к началу сертификации китайской строительной продукции по российским стандартам, производители из КНР могут воспользоваться услугами Китайско-российского института инспекции строительных материалов для того, чтобы подтвердить заявленные параметры своих стройматериалов по стандартам КНР при выходе на российский рынок. "Это не заменяет сертификацию по отечественным стандартам, но позволит им войти в Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков строительных материалов и технологий, который ведет НОСТРОЙ. После включения в этот реестр российские строительные компании при поиске поставщиков строительной продукции в КНР могут быть уверены в заявленном качестве товаров. Кроме того, без членства в Национальном реестре добросовестных производителей и получения знака качества НОСТРОЙ ни один производитель не сможет принять участие в выставке Кьюб Экспо в декабре этого года", - добавил Малахов.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия, китай, кнр, пекин
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Пекин
02:17 19.10.2026
 
В Китае могут начать сертификацию стройпродукции по российским стандартам

В Китае могут начать сертифицировать стройпродукцию по российским стандартам с 2028 года

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Китае могут начать сертифицировать строительную продукцию по российским стандартам уже с 2028 года, рассказал РИА Недвижимость заместитель руководителя аппарата Национального объединения строителей Павел Малахов.
"Сертификация станет возможным благодаря работе Китайско-российского института инспекции строительных материалов "Один пояс, один путь", заработавшего в 2025 году в Пекине. Здесь созданы все условия для прохождения лабораторных испытаний строительных материалов и другой строительной продукции по стандартам РФ", - пояснил он.
По словам Малахова, соглашение Национального объединения строителей с китайской стороной о проведении испытаний стройпродукции по российским стандартам и выдаче соответствующих документов уже действует.
"Сейчас мы проходим через начальный этап сверки и перевода наших строительных стандартов на китайский язык, чтобы коллеги из КНР могли начать свои исследования. Всего необходимо будет передать китайским партнерам информацию примерно о 200 отечественных стандартах. Думаю, все процессы займут около полутора лет", - уточнил он.
Как пояснил замглавы аппарата НОСТРОЙ, пока идет подготовка к началу сертификации китайской строительной продукции по российским стандартам, производители из КНР могут воспользоваться услугами Китайско-российского института инспекции строительных материалов для того, чтобы подтвердить заявленные параметры своих стройматериалов по стандартам КНР при выходе на российский рынок.
"Это не заменяет сертификацию по отечественным стандартам, но позволит им войти в Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков строительных материалов и технологий, который ведет НОСТРОЙ. После включения в этот реестр российские строительные компании при поиске поставщиков строительной продукции в КНР могут быть уверены в заявленном качестве товаров. Кроме того, без членства в Национальном реестре добросовестных производителей и получения знака качества НОСТРОЙ ни один производитель не сможет принять участие в выставке Кьюб Экспо в декабре этого года", - добавил Малахов.
 
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