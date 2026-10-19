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В Китае уровень безработицы в январе-сентябре составил 5,2%

В Китае уровень безработицы в январе-сентябре составил 5,2% - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Китае уровень безработицы в январе-сентябре составил 5,2%

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе - сентябре 2026 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T06:05+0300

2026-10-19T06:05+0300

2026-10-19T06:05+0300

мировая экономика

китай

кнр

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ПЕКИН, 19 окт - ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе - сентябре 2026 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. "За первые три квартала средний уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%", - говорится в докладе ведомства. Отмечается, что показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Отдельно в сентябре уровень городской безработицы по стране составил 5,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя продолжительность рабочей недели работников китайских предприятий в сентябре составила 48,3 часа. Уровень безработицы в Китае по итогам 2025 года составил 5,2% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу, уровень безработицы в 2026 году ожидается на уровне около 5,5%.

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мировая экономика, китай, кнр