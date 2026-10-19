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В Китае уровень безработицы в январе-сентябре составил 5,2%
В Китае уровень безработицы в январе-сентябре составил 5,2% - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Китае уровень безработицы в январе-сентябре составил 5,2%
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе - сентябре 2026 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T06:05+0300
2026-10-19T06:05+0300
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мировая экономика
китай
кнр
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ПЕКИН, 19 окт - ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе - сентябре 2026 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"За первые три квартала средний уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%", - говорится в докладе ведомства.
Отмечается, что показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Отдельно в сентябре уровень городской безработицы по стране составил 5,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя продолжительность рабочей недели работников китайских предприятий в сентябре составила 48,3 часа.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2025 года составил 5,2% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу, уровень безработицы в 2026 году ожидается на уровне около 5,5%.
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мировая экономика, китай, кнр
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае уровень безработицы в январе-сентябре составил 5,2%
Госстат: уровень безработицы в Китае в январе-сентябре 2026 года составил 5,2%
ПЕКИН, 19 окт - ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе - сентябре 2026 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"За первые три квартала средний уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%", - говорится в докладе ведомства.
Отмечается, что показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Отдельно в сентябре уровень городской безработицы по стране составил 5,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя продолжительность рабочей недели работников китайских предприятий в сентябре составила 48,3 часа.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2025 года составил 5,2% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу, уровень безработицы в 2026 году ожидается на уровне около 5,5%.