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Китай призвал Лондон не следовать примеру ЕС в вопросе электромобилей - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Китай призвал Лондон не следовать примеру ЕС в вопросе электромобилей
Китай призвал Лондон не следовать примеру ЕС в вопросе электромобилей - 19.10.2026, ПРАЙМ
Китай призвал Лондон не следовать примеру ЕС в вопросе электромобилей
Пекин призывает Лондон не следовать примеру ЕС и не вводить ограничения в отношении китайских электромобилей, заявили в понедельник в министерстве коммерции... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:57+0300
2026-10-19T17:57+0300
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ПЕКИН, 19 окт – ПРАЙМ. Пекин призывает Лондон не следовать примеру ЕС и не вводить ограничения в отношении китайских электромобилей, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. "Сотрудничество между автомобильной промышленностью Китая и Великобритании является взаимодополняющим, равноправным и взаимовыгодным", - заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что переговоры Великобритании с европейскими партнерами по поводу дополнительных пошлин на китайские электромобили все еще продолжаются. Отмечается, что Китай и Великобритания являются важными торгово-экономическими партнерами. "Китай призывает Великобританию соблюдать правила ВТО и тщательно обдумывать свои действия, а не следовать примеру ЕС", - добавили в минкоммерции. Согласно заявлению, КНР будет внимательно следить за действиями Великобритании. "Если Великобритания будет настаивать на введении ограничений на китайские электромобили, Китай примет решительные контрмеры, чтобы защитить законные права и интересы китайской промышленности", - подчеркнули в министерстве. Ранее британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявил, что Великобритания не будет вводить импортные пошлины на электромобили из Китая под давлением Евросоюза. В начале октября газета Times утверждала, что британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили после угрозы применения торговых барьеров в отношении Великобритании со стороны Евросоюза.
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мировая экономика, великобритания, китай, кнр, ес, вто
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, КНР, ЕС, ВТО
17:57 19.10.2026
 
Китай призвал Лондон не следовать примеру ЕС в вопросе электромобилей

Китай призвал Лондон не следовать примеру ЕС и не вводить ограничения на электромобили

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ПЕКИН, 19 окт – ПРАЙМ. Пекин призывает Лондон не следовать примеру ЕС и не вводить ограничения в отношении китайских электромобилей, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
"Сотрудничество между автомобильной промышленностью Китая и Великобритании является взаимодополняющим, равноправным и взаимовыгодным", - заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что переговоры Великобритании с европейскими партнерами по поводу дополнительных пошлин на китайские электромобили все еще продолжаются.
Отмечается, что Китай и Великобритания являются важными торгово-экономическими партнерами.
"Китай призывает Великобританию соблюдать правила ВТО и тщательно обдумывать свои действия, а не следовать примеру ЕС", - добавили в минкоммерции.
Согласно заявлению, КНР будет внимательно следить за действиями Великобритании.
"Если Великобритания будет настаивать на введении ограничений на китайские электромобили, Китай примет решительные контрмеры, чтобы защитить законные права и интересы китайской промышленности", - подчеркнули в министерстве.
Ранее британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявил, что Великобритания не будет вводить импортные пошлины на электромобили из Китая под давлением Евросоюза.
В начале октября газета Times утверждала, что британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили после угрозы применения торговых барьеров в отношении Великобритании со стороны Евросоюза.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯКИТАЙКНРЕСВТО
 
 
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