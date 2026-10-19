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В Китае заявили о готовности сотрудничать с Белоруссией в автопроизводстве

В Китае заявили о готовности сотрудничать с Белоруссией в автопроизводстве - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Китае заявили о готовности сотрудничать с Белоруссией в автопроизводстве

Китай готов углублять сотрудничество с Белоруссией в сфере автомобильного производства, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:55+0300

2026-10-19T19:55+0300

2026-10-19T19:56+0300

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ПЕКИН, 19 окт - ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Белоруссией в сфере автомобильного производства, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. В понедельник Ли Цян и премьер Белоруссии Александр Турчин провели встречу в Душанбе. "Китай готов вместе с Белоруссией... углублять сотрудничество в сферах автомобильного производства, цифровой экономики, искусственного интеллекта и "зеленой" экономики", - заявил Ли Цян, его слова приводит МИД КНР. Ли Цян также отметил, что на фоне усиления гегемонизма, Пекин готов вместе с Минском усиливать координацию и взаимодействие по региональным и международным вопросам, а также тесно сотрудничать в рамках ШОС и БРИКС. Китай стремится совместно с Белоруссией способствовать продвижению многосторонности и свободной торговли, отстаивать общие интересы двух стран, а также защищать международные беспристрастность и справедливость, подчеркнул премьер Госсовета. Встреча состоялась в понедельник в Душанбе, где пройдет заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС.

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бизнес, мировая экономика, китай, белоруссия, кнр, госсовет, шос, мид кнр