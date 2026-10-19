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Китай готов вместе с Россией защищать многостороннюю торговую систему
Китай готов вместе с Россией защищать многостороннюю торговую систему - 19.10.2026, ПРАЙМ
Китай готов вместе с Россией защищать многостороннюю торговую систему
Китай готов вместе с Россией защищать многостороннюю торговую систему, заявил в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:44+0300
2026-10-19T16:44+0300
2026-10-19T16:44+0300
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ПЕКИН, 19 окт – ПРАЙМ. Китай готов вместе с Россией защищать многостороннюю торговую систему, заявил в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. В Москве в понедельник состоялось 30-е заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. С российской стороны в ней принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, с китайской - Хэ Лифэн. "Китай готов и дальше укреплять сотрудничество с Россией в традиционных областях, таких как торговля и инвестиции, транспорт и перевозки, сельское хозяйство, атомная энергетика и аэрокосмическая отрасль", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит министерство коммерции Китая. Он добавил, что Пекин готов укреплять взаимодействие с Москвой и в новых областях, включая "зеленое" и низкоуглеродное развитие, а также цифровую экономику. "Совместно создавать благоприятную среду для сотрудничества, защищать многостороннюю торговую систему и способствовать новым достижениям в сотрудничестве между Китаем и Россией в различных областях", - подчеркнул Хэ Лифэн.
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Китай готов вместе с Россией защищать многостороннюю торговую систему
Хэ Лифэн: Китай готов вместе с Россией защищать многостороннюю торговую систему