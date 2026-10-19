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Китай и Россия продолжают наращивать двустороннюю торговлю, заявил Лифэн

Китай и Россия продолжают наращивать двустороннюю торговлю, заявил Лифэн - 19.10.2026, ПРАЙМ

Китай и Россия продолжают наращивать двустороннюю торговлю, заявил Лифэн

Китай и Россия продолжают наращивать двустороннюю торговлю и последовательно реализовывать ключевые проекты, заявил в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Хэ... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:45+0300

2026-10-19T16:45+0300

2026-10-19T16:45+0300

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москва

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госсовет

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ПЕКИН, 19 окт – ПРАЙМ. Китай и Россия продолжают наращивать двустороннюю торговлю и последовательно реализовывать ключевые проекты, заявил в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. В Москве в понедельник состоялось 30-е заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. С российской стороны в ней принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, с китайской - заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн. "Благодаря совместным усилиям обеих сторон, практическое сотрудничество между Китаем и Россией демонстрирует хорошую динамику развития: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, промышленное сотрудничество непрерывно углубляется", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит министерство коммерции Китая. Он также добавил, что стороны продолжают поддерживать тесные контакты и обмены визитами. Ранее главное таможенное управление Китая сообщило, что товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых трех кварталов этого года вырос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 214,306 миллиарда долларов.

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