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Белгородские власти продлили компенсацию за аренду жилья до конца года - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Белгородские власти продлили компенсацию за аренду жилья до конца года
Белгородские власти продлили компенсацию за аренду жилья до конца года - 19.10.2026, ПРАЙМ
Белгородские власти продлили компенсацию за аренду жилья до конца года
Власти Белгородской области продлили до 31 декабря частичную компенсацию за аренду жилья для жителей 68 приграничных населенных пунктов, сообщил губернатор... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:01+0300
2026-10-19T21:07+0300
недвижимость
бизнес
общество
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 19 окт - ПРАЙМ. Власти Белгородской области продлили до 31 декабря частичную компенсацию за аренду жилья для жителей 68 приграничных населенных пунктов, сообщил губернатор региона Александр Шуваев. По его словам, такое решение приняли на заседании оперативного штаба. Главный вопрос — безопасность и условия жизни людей на приграничных территориях, где сохраняется угроза для проживания. На фоне усилившихся атак беспилотников власти решили продлить частичную компенсацию за аренду жилья. "Перечень населенных пунктов, отдельных жилых строений и улиц, где по-прежнему существует угроза жизни и нарушены условия проживания, продлевается до 31 декабря 2026 года. При этом новых позиций в него не добавляем... Компенсация действует для жителей 68 приграничных населенных пунктов, и все предусмотренные для них меры поддержки сохраняются в полном объеме", - написал Шуваев в Telegram-канале. По словам губернатора, ранее выплату продлевали до 1 октября. Размер компенсации не меняется: до 20 тысяч рублей для обычных семей и до 40 тысяч рублей для многодетных. Выплаты идут из федерального бюджета раз в три месяца. Контроль за назначением и выплатами будут вести Управление соцзащиты населения и главы муниципальных образований. Глава региона подчеркнул, что подать заявление могут и те, кто уже уехал из опасной зоны и снял жилье, даже если раньше компенсацию не получал. Также — те, кто только готовится к переезду и оформит договор в ближайшее время. Главное условие — договор аренды должен быть официально зарегистрирован. "Ситуация остается напряженной, но мы держим ее на контроле. Продолжаем работать по каждому направлению — от безопасности до восстановления жилья и выплат. Никто не останется один на один с трудностями", — заявил Шуваев.
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недвижимость, бизнес, общество , белгородская область
Недвижимость, Бизнес, Общество , Белгородская область
21:01 19.10.2026 (обновлено: 21:07 19.10.2026)
 
Белгородские власти продлили компенсацию за аренду жилья до конца года

Власти Белгородской области продлили до 31 декабря частичную компенсацию за аренду жилья

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БЕЛГОРОД, 19 окт - ПРАЙМ. Власти Белгородской области продлили до 31 декабря частичную компенсацию за аренду жилья для жителей 68 приграничных населенных пунктов, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
По его словам, такое решение приняли на заседании оперативного штаба. Главный вопрос — безопасность и условия жизни людей на приграничных территориях, где сохраняется угроза для проживания. На фоне усилившихся атак беспилотников власти решили продлить частичную компенсацию за аренду жилья.
"Перечень населенных пунктов, отдельных жилых строений и улиц, где по-прежнему существует угроза жизни и нарушены условия проживания, продлевается до 31 декабря 2026 года. При этом новых позиций в него не добавляем... Компенсация действует для жителей 68 приграничных населенных пунктов, и все предусмотренные для них меры поддержки сохраняются в полном объеме", - написал Шуваев в Telegram-канале.
По словам губернатора, ранее выплату продлевали до 1 октября. Размер компенсации не меняется: до 20 тысяч рублей для обычных семей и до 40 тысяч рублей для многодетных. Выплаты идут из федерального бюджета раз в три месяца. Контроль за назначением и выплатами будут вести Управление соцзащиты населения и главы муниципальных образований.
Глава региона подчеркнул, что подать заявление могут и те, кто уже уехал из опасной зоны и снял жилье, даже если раньше компенсацию не получал. Также — те, кто только готовится к переезду и оформит договор в ближайшее время. Главное условие — договор аренды должен быть официально зарегистрирован.
"Ситуация остается напряженной, но мы держим ее на контроле. Продолжаем работать по каждому направлению — от безопасности до восстановления жилья и выплат. Никто не останется один на один с трудностями", — заявил Шуваев.
 
НедвижимостьБизнесОбществоБелгородская область
 
 
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