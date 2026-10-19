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Песков: полномочия Силуанова расширены из-за новой должности
Песков: полномочия Силуанова расширены из-за новой должности - 19.10.2026, ПРАЙМ
Песков: полномочия Силуанова расширены из-за новой должности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о расширении полномочий главы Минфина Антона Силуанова в связи с появлением в правительстве РФ новой... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:22+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о расширении полномочий главы Минфина Антона Силуанова в связи с появлением в правительстве РФ новой должности вице-премьера - министра финансов. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную Думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в структуре правительства России появится новая должность вице-премьера - министра финансов, на нее предложена кандидатура Антона Силуанова. "В нынешний период, конечно, необходима дополнительная координация, финансовая дисциплина. И с точки зрения вице-премьера, который по распределению полномочий курирует несколько ведомств и подразделений, конечно, это будут расширенные полномочия у Антона Силуанова", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чем обусловлена необходимость создания совмещенной должности вице-премьера - министра финансов, и какие дополнительные полномочия она предполагает.
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россия, общество , антон силуанов, дмитрий песков, михаил мишустин, минфин
РОССИЯ, Общество , Антон Силуанов, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Минфин
Песков: полномочия Силуанова расширены из-за новой должности
Песков: Силуанов получил расширенные полномочия как вице-премьер-министр финансов
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о расширении полномочий главы Минфина Антона Силуанова в связи с появлением в правительстве РФ новой должности вице-премьера - министра финансов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную Думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в структуре правительства России появится новая должность вице-премьера - министра финансов, на нее предложена кандидатура Антона Силуанова.
"В нынешний период, конечно, необходима дополнительная координация, финансовая дисциплина. И с точки зрения вице-премьера, который по распределению полномочий курирует несколько ведомств и подразделений, конечно, это будут расширенные полномочия у Антона Силуанова", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чем обусловлена необходимость создания совмещенной должности вице-премьера - министра финансов, и какие дополнительные полномочия она предполагает.