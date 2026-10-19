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Курс юаня обновил минимум со 2 октября на фоне роста предложения валюты

Курс юаня обновил минимум со 2 октября на фоне роста предложения валюты - 19.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня обновил минимум со 2 октября на фоне роста предложения валюты

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник усилил снижение и обновил минимум со 2 октября, следует из данных Московской биржи. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:09+0300

2026-10-19T13:09+0300

2026-10-19T13:20+0300

рынок

богдан зварич

псб

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник усилил снижение и обновил минимум со 2 октября, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.44 мск снижался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,37-12,42 рубля. В понедельник ожидается продолжение снижения курса юаня в диапазоне 12,30-12,80 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом ожидаем постепенного смещения к нижней границе данного коридора. Способствовать этому будет постепенный рост предложения со стороны экспортеров как за счет поступления выручки от продажи в сентябре нефти по более высоким ценам, так и за счет старта подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на 28 октября", - поясняет он. Объем отчислений в бюджет со стороны нефтегазовых компаний вырастет относительно сентября более чем вдвое, что усилит потребность экспортеров в рублевой ликвидности, часть которой может быть удовлетворена за счет конвертации валюты, добавляет Зварич.

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рынок, богдан зварич, псб