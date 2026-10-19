Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Иран расширят сотрудничество в энергетике, заявил Лавров - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/lavrov-874394109.html
Россия и Иран расширят сотрудничество в энергетике, заявил Лавров
Россия и Иран расширят сотрудничество в энергетике, заявил Лавров - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Иран расширят сотрудничество в энергетике, заявил Лавров
Россия и Иран имеют большие перспективы для сотрудничества в области добычи и транспортировки углеводородов, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:53+0300
2026-10-19T16:53+0300
россия
иран
сергей лавров
мид
аббас аракчи
масуд пезешкиан
москва
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg
ТЕГЕРАН, 19 окт - ПРАЙМ. Россия и Иран имеют большие перспективы для сотрудничества в области добычи и транспортировки углеводородов, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи."Несмотря на упомянутую уже не раз непростую обстановку, Россия не намерена отказываться от реализации договоренностей с Ираном в экономической, инвестиционной сферах. Наши специалисты постепенно возвращаются на атомную электростанцию "Бушер", — сказал министр.По его словам, Москва также рассчитывает на участие президента Ирана Масуда Пезешкиана в саммите Форума стран-экспортеров газа, который в конце октября состоится в Москве. "(У России и Ирана — ред.) большие перспективы в области добычи и транспортировки углеводородов", — подчеркнул Лавров.
иран
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f3be1c45a47370de1a31948f816390cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, сергей лавров, мид, аббас аракчи, масуд пезешкиан, москва
РОССИЯ, ИРАН, Сергей Лавров, МИД, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, МОСКВА
16:53 19.10.2026
 
Россия и Иран расширят сотрудничество в энергетике, заявил Лавров

Лавров: Россия не откажется от договоренностей с Ираном в экономике и атоме

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 19 окт - ПРАЙМ. Россия и Иран имеют большие перспективы для сотрудничества в области добычи и транспортировки углеводородов, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Несмотря на упомянутую уже не раз непростую обстановку, Россия не намерена отказываться от реализации договоренностей с Ираном в экономической, инвестиционной сферах. Наши специалисты постепенно возвращаются на атомную электростанцию "Бушер", — сказал министр.
По его словам, Москва также рассчитывает на участие президента Ирана Масуда Пезешкиана в саммите Форума стран-экспортеров газа, который в конце октября состоится в Москве. "(У России и Ирана — ред.) большие перспективы в области добычи и транспортировки углеводородов", — подчеркнул Лавров.
 
РОССИЯИРАНСергей ЛавровМИДАббас АракчиМасуд ПезешкианМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала