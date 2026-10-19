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Россия и Иран расширят сотрудничество в энергетике, заявил Лавров

Россия и Иран расширят сотрудничество в энергетике, заявил Лавров - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Иран расширят сотрудничество в энергетике, заявил Лавров

Россия и Иран имеют большие перспективы для сотрудничества в области добычи и транспортировки углеводородов, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:53+0300

2026-10-19T16:53+0300

2026-10-19T16:53+0300

россия

иран

сергей лавров

мид

аббас аракчи

масуд пезешкиан

москва

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ТЕГЕРАН, 19 окт - ПРАЙМ. Россия и Иран имеют большие перспективы для сотрудничества в области добычи и транспортировки углеводородов, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи."Несмотря на упомянутую уже не раз непростую обстановку, Россия не намерена отказываться от реализации договоренностей с Ираном в экономической, инвестиционной сферах. Наши специалисты постепенно возвращаются на атомную электростанцию "Бушер", — сказал министр.По его словам, Москва также рассчитывает на участие президента Ирана Масуда Пезешкиана в саммите Форума стран-экспортеров газа, который в конце октября состоится в Москве. "(У России и Ирана — ред.) большие перспективы в области добычи и транспортировки углеводородов", — подчеркнул Лавров.

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россия, иран, сергей лавров, мид, аббас аракчи, масуд пезешкиан, москва