Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не заинтересована в волатильности цен на энергорынке, заявил Лавров - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/lavrov-874394233.html
Россия не заинтересована в волатильности цен на энергорынке, заявил Лавров
Россия не заинтересована в волатильности цен на энергорынке, заявил Лавров - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россия не заинтересована в волатильности цен на энергорынке, заявил Лавров
Россия не заинтересована в волатильности цен на энергетическом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:58+0300
2026-10-19T16:58+0300
россия
запад
украина
сергей лавров
мид рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874394233.jpg?1792418291
ТЕГЕРАН, 19 окт - ПРАЙМ. Россия не заинтересована в волатильности цен на энергетическом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Есть такие высказывания, что, вот, русские выигрывают от того, что такой кризис сложился на энергетических рынках, они потирают руки, цены растут, они пополняют свою казну, чтобы продолжать финансировать агрессию, как это называется на Западе, против Украины. Президент (Владимир) Путин не раз подчеркивал: мы не заинтересованы в волатильности цен", - сказал Лавров журналистам. Министр подчеркнул, что Россия, как серьезное государство, хочет стабильности, в том числе и стабильные цены. "Это необходимо для того, чтобы планировать наше долгосрочное развитие. Последний бюджет, который сейчас рассматривается, исходит именно из такого сценария", - отметил он.
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, украина, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Сергей Лавров, МИД РФ
16:58 19.10.2026
 
Россия не заинтересована в волатильности цен на энергорынке, заявил Лавров

Лавров: Россия не заинтересована в волатильности цен на энергетическом рынке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 19 окт - ПРАЙМ. Россия не заинтересована в волатильности цен на энергетическом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть такие высказывания, что, вот, русские выигрывают от того, что такой кризис сложился на энергетических рынках, они потирают руки, цены растут, они пополняют свою казну, чтобы продолжать финансировать агрессию, как это называется на Западе, против Украины. Президент (Владимир) Путин не раз подчеркивал: мы не заинтересованы в волатильности цен", - сказал Лавров журналистам.
Министр подчеркнул, что Россия, как серьезное государство, хочет стабильности, в том числе и стабильные цены.
"Это необходимо для того, чтобы планировать наше долгосрочное развитие. Последний бюджет, который сейчас рассматривается, исходит именно из такого сценария", - отметил он.
 
РОССИЯЗАПАДУКРАИНАСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала