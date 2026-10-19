https://1prime.ru/20261019/lavrov-874394233.html

Россия не заинтересована в волатильности цен на энергорынке, заявил Лавров

Россия не заинтересована в волатильности цен на энергорынке, заявил Лавров - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россия не заинтересована в волатильности цен на энергорынке, заявил Лавров

Россия не заинтересована в волатильности цен на энергетическом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:58+0300

2026-10-19T16:58+0300

2026-10-19T16:58+0300

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ТЕГЕРАН, 19 окт - ПРАЙМ. Россия не заинтересована в волатильности цен на энергетическом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Есть такие высказывания, что, вот, русские выигрывают от того, что такой кризис сложился на энергетических рынках, они потирают руки, цены растут, они пополняют свою казну, чтобы продолжать финансировать агрессию, как это называется на Западе, против Украины. Президент (Владимир) Путин не раз подчеркивал: мы не заинтересованы в волатильности цен", - сказал Лавров журналистам. Министр подчеркнул, что Россия, как серьезное государство, хочет стабильности, в том числе и стабильные цены. "Это необходимо для того, чтобы планировать наше долгосрочное развитие. Последний бюджет, который сейчас рассматривается, исходит именно из такого сценария", - отметил он.

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россия, запад, украина, сергей лавров, мид рф