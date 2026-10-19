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Ленобласть выступает генеральным подрядчиком строительства АЭС в Казахстане

Ленобласть выступает генеральным подрядчиком строительства АЭС в Казахстане - 19.10.2026, ПРАЙМ

Ленобласть выступает генеральным подрядчиком строительства АЭС в Казахстане

Ленинградская область выступает генеральным подрядчиком по строительству АЭС в Казахстане в формате "Росатома", заявил губернатор российского региона Александр... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:01+0300

2026-10-19T15:01+0300

2026-10-19T15:01+0300

россия

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казахстан

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АСТАНА, 19 окт - ПРАЙМ. Ленинградская область выступает генеральным подрядчиком по строительству АЭС в Казахстане в формате "Росатома", заявил губернатор российского региона Александр Дрозденко. "Именно Ленинградская область в формате "Росатома" выступает основным генеральным подрядчиком по строительству атомной электростанции в Казахстане, потому что именно концерн "Титан-2" будет генеральным подрядчиком", - сказал Дрозденко в Астане в ходе круглого стола, посвященного комплексному развитию межрегионального партнерства Ленинградской области с Казахстаном. Дрозденко отметил, что, учитывая масштаб и сложность проекта строительства АЭС, есть договоренность ввести подготовку специалистов современного уровня в сфере мирного атома в городе Сосновый Бор в Ленинградской области. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш.

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россия, газ, ленинградская область, казахстан, астана, росатом