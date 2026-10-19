https://1prime.ru/20261019/lidery-874366248.html

Названы лидеры рейтинга регионов России по научно-технологическому развитию

Названы лидеры рейтинга регионов России по научно-технологическому развитию - 19.10.2026, ПРАЙМ

Названы лидеры рейтинга регионов России по научно-технологическому развитию

Лидерами рейтинга регионов России по научно-технологическому развитию, как и в прежние годы, стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург, замыкают список... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T00:19+0300

2026-10-19T00:19+0300

2026-10-19T00:19+0300

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874366248.jpg?1792358374

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Лидерами рейтинга регионов России по научно-технологическому развитию, как и в прежние годы, стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург, замыкают список Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкесия, свидетельствует исследование РИА Новости. ИННОВАЦИИ В РЕГИОНАХ Как отмечают эксперты, по итогам 2025 года на фоне процессов импортозамещения и сохраняющихся санкционных ограничений в сфере инновационного развития РФ отмечались позитивные тенденции. Согласно данным Росстата, доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2025 года составила 7,6%, что на 1,6 процентного пункта больше, чем было в прошлом году. При этом объем инновационных товаров и услуг по сравнению с прошлым годом вырос на 28%. Научные исследования, применение новых технологий, производство инновационных товаров в той или иной мере осуществляются в каждом субъекте РФ, однако довольно неравномерно. Об этом свидетельствует очередной, 12-й по счету ежегодный рейтинг регионов по научно-технологическому развитию, подготовленный экспертами РИА Новости. В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА По сравнению с прошлым годом в составе группы лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первое место со значительным отрывом по рейтинговому баллу занимает бессменный лидер Москва, вторую позицию сохранил за собой Татарстан, третье место занял Санкт-Петербург. На эти регионы приходится более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2025 года. Лидирующие позиции данных регионов эксперты объясняют высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого числа научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, активным функционированием высокотехнологичных и инновационных производств. В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Свердловская, Тульская и Новосибирская области. По сравнению с прошлым годом в первой десятке рейтинга по составу произошло одно изменение. В нее вошла Новосибирская область, при этом Тюменская область покинула топ-10. В целом же на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 69% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг. Замыкают рейтинг регионы, в которых в силу исторических и географических причин слабо развита научно-исследовательская сфера и высокотехнологичные производства. В последнюю пятерку рейтинга входят Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Забайкальский край. Как поясняют эксперты, результаты исследования свидетельствуют о том, что различия в уровне научно-технологического развития регионов первой и последней десяток весьма существенны - среднее значение рейтингового балла группы лидеров почти в пять раз превышает значение десяти замыкающих регионов. ДИНАМИКА ПОЗИЦИЙ В целом по итогам 2025 года 32 региона показали позитивную динамику позиций в рейтинге. Наиболее существенно улучшила свои позиции Сахалинская область, поднявшись на 29 мест. В регионе произошел существенный рост инновационной активности организаций - доли организаций, осуществлявших инновационную деятельность. Как следствие этого, значительно увеличился объем выпущенной инновационной продукции. Помимо Сахалинской области лучшая динамика была у Брянской области (+11 мест), Туве (+6 мест), Коми (+6 мест) и у Севастополя (+5 мест). Рост позиций Сахалинской области сопровождался самым высоким среди регионов ростом рейтингового балла. Наиболее заметное снижение позиций в рейтинге произошло у Ямало-Ненецкого автономного округа (-15 мест), Тюменской области (-8 мест) и у Республики Марий Эл (-8 мест). В целом же у большей части субъектов РФ перемещения в рейтинге были в пределах одной-двух позиций. При эксперты обращают внимание на то, что как группа лидирующих в рейтинге регионов, так и группа аутсайдеров, во многом пересекается с лидерами и аутсайдерами рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2025 года, подготовленного РИА Новости. Это еще раз доказывает, что ситуация в сфере науки и технологий тесно связана с общим социально-экономическим развитием регионов. По мнению экспертов РИА Новости, в ближайшее время позиции субъектов РФ в рейтинге, скорее всего, не претерпят существенных изменений, особенно это касается лидеров и аутсайдеров. Объясняется это тем, что разработка инноваций, создание научной базы, налаживание высокотехнологичных производств является задачей, на которую требуется зачастую немало времени, при этом необходимы некоторые изменения и в экономике конкретного субъекта РФ. Существенное значение при этом имеют характеристики регионов, которые значительно отличаются друг от друга как спецификой экономик, так и исторически сложившимися особенностями развития. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Позиции субъектов РФ в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы. Итоговое значение балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения - 100. В группе "Человеческие ресурсы" учитывались численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчете на душу населения, удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников и другие показатели. В группе "Материально-техническая база" во внимание принимались удельный вес машин и оборудования в возрасте до пяти лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, соотношение заработной платы научных сотрудников и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и другие показатели. В группе "Масштаб научно-технологической деятельности" учитывались объем отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг, объем валового регионального продукта, сформированный продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей, а также число выданных патентов. Группа "Эффективность научно-технологической деятельности" включала в себя такие показатели как удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, число выданных патентов в расчете на душу населения и другие показатели.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия