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Bloomberg: стартапы добывают медь с помощью микробов
Bloomberg: стартапы добывают медь с помощью микробов - 19.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: стартапы добывают медь с помощью микробов
Мир столкнулся с проблемой меди: среднее качество руды стремительно падает, новые шахты открываются годами, а спрос на металл растет из-за дата-центров для... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:12+0300
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мир столкнулся с проблемой меди: среднее качество руды стремительно падает, новые шахты открываются годами, а спрос на металл растет из-за дата-центров для искусственного интеллекта, электромобилей и электросетей, пишет Bloomberg.По оценке S&P Global, к 2040 году дефицит меди может достигнуть 10 миллионов метрических тонн — разрыв в 25% между прогнозируемым спросом и предложением. Узкое место заставляет компании искать нестандартные решения: так, владелец шахты Carlota в Аризоне, компания KGHM Polska Miedz, привлекла стартап Endolith, который поставляет специализированные микробы, выделяющие медь из руды путем переваривания железных и серных соединений."Мы берем микробы и проводим их через тренировочный лагерь", — сказала основатель и генеральный директор Endolith Лиз Деннетт, сравнив подход с подготовкой спортсменов к Олимпиаде.По словам управляющего шахтой Брока Джонстона, после многих лет раскопок Carlota производит примерно треть пикового объема, и без вмешательства комплекс закроется к концу десятилетия. "Любое улучшение полезно", — отметил он. Помимо Endolith, собственные решения разрабатывают Jetti Resources, Emerson Electric и Nuton — дочерняя компания Rio Tinto, которая уже заключила сделку с Amazon о поставках меди, произведенной таким образом. По данным BloombergNEF, биовыщелачивание сейчас обеспечивает около 20% мировой добычи меди, а стартап Endolith привлек около 23 миллионов долларов венчурных инвестиций. Первое испытание технологии в промышленном масштабе пройдет на шахте Carlota в ближайшие месяцы.
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мировая экономика, bloomberg, rio tinto, amazon, промышленность
Мировая экономика, Bloomberg, Rio Tinto, Amazon, Промышленность
Bloomberg: стартапы добывают медь с помощью микробов
Bloomberg: стартапы научились добывать медь с помощью обученных микробов
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мир столкнулся с проблемой меди: среднее качество руды стремительно падает, новые шахты открываются годами, а спрос на металл растет из-за дата-центров для искусственного интеллекта, электромобилей и электросетей, пишет Bloomberg.
По оценке S&P Global, к 2040 году дефицит меди может достигнуть 10 миллионов метрических тонн — разрыв в 25% между прогнозируемым спросом и предложением. Узкое место заставляет компании искать нестандартные решения: так, владелец шахты Carlota в Аризоне, компания KGHM Polska Miedz, привлекла стартап Endolith, который поставляет специализированные микробы, выделяющие медь из руды путем переваривания железных и серных соединений.
"Мы берем микробы и проводим их через тренировочный лагерь", — сказала основатель и генеральный директор Endolith Лиз Деннетт, сравнив подход с подготовкой спортсменов к Олимпиаде.
По словам управляющего шахтой Брока Джонстона, после многих лет раскопок Carlota производит примерно треть пикового объема, и без вмешательства комплекс закроется к концу десятилетия. "Любое улучшение полезно", — отметил он. Помимо Endolith, собственные решения разрабатывают Jetti Resources, Emerson Electric и Nuton — дочерняя компания Rio Tinto
, которая уже заключила сделку с Amazon
о поставках меди, произведенной таким образом.
По данным BloombergNEF, биовыщелачивание сейчас обеспечивает около 20% мировой добычи меди, а стартап Endolith привлек около 23 миллионов долларов венчурных инвестиций. Первое испытание технологии в промышленном масштабе пройдет на шахте Carlota в ближайшие месяцы.