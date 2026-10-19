https://1prime.ru/20261019/medizdeliya-874390921.html
В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ
В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ - 19.10.2026, ПРАЙМ
В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ
Шестьдесят медицинских изделий с искусственным интеллектом зарегистрировано в России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:49+0300
2026-10-19T15:49+0300
2026-10-19T15:49+0300
здоровье
бизнес
общество
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Шестьдесят медицинских изделий с искусственным интеллектом зарегистрировано в России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. В понедельник прошли парламентские слушания на тему "Актуальные вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения". "Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано (в России - ред.). Большинство из них - анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность", - сказал он в ходе мероприятия. Планируется, что до конца этого года во всех субъектах Российской Федерации будет использовано не менее пяти медицинских изделий, добавил замминистра.
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здоровье, бизнес, общество
Здоровье, Бизнес, Общество
В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ
Ваньков: в России зарегистрировали 60 медицинских изделий с искусственным интеллектом
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Шестьдесят медицинских изделий с искусственным интеллектом зарегистрировано в России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.
В понедельник прошли парламентские слушания на тему "Актуальные вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения".
"Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано (в России - ред.). Большинство из них - анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность", - сказал он в ходе мероприятия.
Планируется, что до конца этого года во всех субъектах Российской Федерации будет использовано не менее пяти медицинских изделий, добавил замминистра.