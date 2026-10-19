https://1prime.ru/20261019/medizdeliya-874390921.html

В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ

В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ - 19.10.2026, ПРАЙМ

В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ

Шестьдесят медицинских изделий с искусственным интеллектом зарегистрировано в России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:49+0300

2026-10-19T15:49+0300

2026-10-19T15:49+0300

здоровье

бизнес

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874390921.jpg?1792414140

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Шестьдесят медицинских изделий с искусственным интеллектом зарегистрировано в России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. В понедельник прошли парламентские слушания на тему "Актуальные вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения". "Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано (в России - ред.). Большинство из них - анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность", - сказал он в ходе мероприятия. Планируется, что до конца этого года во всех субъектах Российской Федерации будет использовано не менее пяти медицинских изделий, добавил замминистра.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, бизнес, общество