https://1prime.ru/20261019/megafon-874388854.html

"Мегафон" прокомментировал заявление ФАС о недостоверной рекламе

"Мегафон" прокомментировал заявление ФАС о недостоверной рекламе - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Мегафон" прокомментировал заявление ФАС о недостоверной рекламе

"Мегафон" еще не получил полное решение ФАС о признании его рекламы про "5G режим" недостоверной, при разработке любых рекламных материалов компания всегда... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:06+0300

2026-10-19T15:06+0300

2026-10-19T15:07+0300

технологии

мегафон

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874388854.jpg?1792411633

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. "Мегафон" еще не получил полное решение ФАС о признании его рекламы про "5G режим" недостоверной, при разработке любых рекламных материалов компания всегда руководствуется действующим законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи. Ранее в понедельник ФАС России сообщила, что признала рекламу "Мегафона", в которой оператор призывал активировать "5G режим", недостоверной. Как отмечалось в сообщении, с апреля по май 2026 года компания распространяла на федеральных телеканалах видеоролик с призывом активировать "5G режим" в мобильном приложении оператора. "Мы удивлены решением ФАС. Хотим отметить, что при разработке любых рекламных материалов "Мегафон" всегда руководствуется действующим законодательством, принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг для абонентов", - заявили в пресс-службе оператора связи. Там добавили, что оператор предлагал клиентам "увеличение скорости интернета до сопоставимой со значениями в сетях 5G". По его словам, это соответствует рекламе. В пресс-службе также добавили, что компания пока не получила мотивировочную часть решения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мегафон