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"Мегафон" прокомментировал заявление ФАС о недостоверной рекламе - 19.10.2026, ПРАЙМ
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"Мегафон" прокомментировал заявление ФАС о недостоверной рекламе
"Мегафон" прокомментировал заявление ФАС о недостоверной рекламе - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Мегафон" прокомментировал заявление ФАС о недостоверной рекламе
"Мегафон" еще не получил полное решение ФАС о признании его рекламы про "5G режим" недостоверной, при разработке любых рекламных материалов компания всегда... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:06+0300
2026-10-19T15:07+0300
технологии
мегафон
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. "Мегафон" еще не получил полное решение ФАС о признании его рекламы про "5G режим" недостоверной, при разработке любых рекламных материалов компания всегда руководствуется действующим законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи. Ранее в понедельник ФАС России сообщила, что признала рекламу "Мегафона", в которой оператор призывал активировать "5G режим", недостоверной. Как отмечалось в сообщении, с апреля по май 2026 года компания распространяла на федеральных телеканалах видеоролик с призывом активировать "5G режим" в мобильном приложении оператора. "Мы удивлены решением ФАС. Хотим отметить, что при разработке любых рекламных материалов "Мегафон" всегда руководствуется действующим законодательством, принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг для абонентов", - заявили в пресс-службе оператора связи. Там добавили, что оператор предлагал клиентам "увеличение скорости интернета до сопоставимой со значениями в сетях 5G". По его словам, это соответствует рекламе. В пресс-службе также добавили, что компания пока не получила мотивировочную часть решения.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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технологии, мегафон
Технологии, Мегафон
15:06 19.10.2026 (обновлено: 15:07 19.10.2026)
 
"Мегафон" прокомментировал заявление ФАС о недостоверной рекламе

"Мегафон" пока не получил решение ФАС о признании рекламы про 5G режим недостоверной

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. "Мегафон" еще не получил полное решение ФАС о признании его рекламы про "5G режим" недостоверной, при разработке любых рекламных материалов компания всегда руководствуется действующим законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи.
Ранее в понедельник ФАС России сообщила, что признала рекламу "Мегафона", в которой оператор призывал активировать "5G режим", недостоверной. Как отмечалось в сообщении, с апреля по май 2026 года компания распространяла на федеральных телеканалах видеоролик с призывом активировать "5G режим" в мобильном приложении оператора.
"Мы удивлены решением ФАС. Хотим отметить, что при разработке любых рекламных материалов "Мегафон" всегда руководствуется действующим законодательством, принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг для абонентов", - заявили в пресс-службе оператора связи.
Там добавили, что оператор предлагал клиентам "увеличение скорости интернета до сопоставимой со значениями в сетях 5G". По его словам, это соответствует рекламе.
В пресс-службе также добавили, что компания пока не получила мотивировочную часть решения.
 
ТехнологииМегафон
 
 
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