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Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк
Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк
Министерство энергетики США объявило о выделении до 42 миллионов долларов на строительство газопровода из Пенсильвании в Нью-Йорк. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:32+0300
2026-10-19T22:32+0300
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ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики США объявило о выделении до 42 миллионов долларов на строительство газопровода из Пенсильвании в Нью-Йорк. "Министерство энергетики США объявило сегодня, что направит до 42 миллионов долларов в рамках раздела III Закона об оборонном производстве на продвижение проекта строительства газопровода протяженностью 125 миль (201 километр) из Пенсильвании в Нью-Йорк", - говорится в заявлении ведомства. Там сообщили, что газопровод позволит увеличить поставки доступного природного газа на северо-восток США, укрепить энергетическую безопасность страны и значительно снизить расходы населения на электроэнергию и отопление. Из заявления следует, что для финансирования проекта власти задействовали закон об оборонном производстве 1950 года, позволяющий выделять средства на стратегически важные проекты в интересах национальной безопасности. Как отмечает агентство Блумберг, проект газопровода Constitution Pipeline американской энергетической компании Williams был предложен еще более десяти лет назад для поставок природного газа из Пенсильвании в Нью-Йорк и штаты Новой Англии. Ранее американские законодатели из северо-восточных штатов призвали министра энергетики США Криса Райта принять меры для снижения цен на отопительное топливо в преддверии холодов. Они выразили обеспокоенность тем, что из-за подорожания топлива расходы американских домохозяйств на отопление предстоящей зимой могут вырасти примерно на 600 долларов.
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газ, мировая экономика, сша, нью-йорк
Газ, Мировая экономика, США, Нью-Йорк
Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк
Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на строительство газопровода в Нью-Йорк
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики США объявило о выделении до 42 миллионов долларов на строительство газопровода из Пенсильвании в Нью-Йорк.
"Министерство энергетики США объявило сегодня, что направит до 42 миллионов долларов в рамках раздела III Закона об оборонном производстве на продвижение проекта строительства газопровода протяженностью 125 миль (201 километр) из Пенсильвании в Нью-Йорк", - говорится в заявлении ведомства.
Там сообщили, что газопровод позволит увеличить поставки доступного природного газа на северо-восток США, укрепить энергетическую безопасность страны и значительно снизить расходы населения на электроэнергию и отопление.
Из заявления следует, что для финансирования проекта власти задействовали закон об оборонном производстве 1950 года, позволяющий выделять средства на стратегически важные проекты в интересах национальной безопасности.
Как отмечает агентство Блумберг, проект газопровода Constitution Pipeline американской энергетической компании Williams был предложен еще более десяти лет назад для поставок природного газа из Пенсильвании в Нью-Йорк и штаты Новой Англии.
Ранее американские законодатели из северо-восточных штатов призвали министра энергетики США Криса Райта принять меры для снижения цен на отопительное топливо в преддверии холодов. Они выразили обеспокоенность тем, что из-за подорожания топлива расходы американских домохозяйств на отопление предстоящей зимой могут вырасти примерно на 600 долларов.