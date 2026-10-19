https://1prime.ru/20261019/minenergo-874405246.html

Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк

Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк - 19.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк

Министерство энергетики США объявило о выделении до 42 миллионов долларов на строительство газопровода из Пенсильвании в Нью-Йорк. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T22:32+0300

2026-10-19T22:32+0300

2026-10-19T22:38+0300

газ

мировая экономика

сша

нью-йорк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874405246.jpg?1792438684

ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики США объявило о выделении до 42 миллионов долларов на строительство газопровода из Пенсильвании в Нью-Йорк. "Министерство энергетики США объявило сегодня, что направит до 42 миллионов долларов в рамках раздела III Закона об оборонном производстве на продвижение проекта строительства газопровода протяженностью 125 миль (201 километр) из Пенсильвании в Нью-Йорк", - говорится в заявлении ведомства. Там сообщили, что газопровод позволит увеличить поставки доступного природного газа на северо-восток США, укрепить энергетическую безопасность страны и значительно снизить расходы населения на электроэнергию и отопление. Из заявления следует, что для финансирования проекта власти задействовали закон об оборонном производстве 1950 года, позволяющий выделять средства на стратегически важные проекты в интересах национальной безопасности. Как отмечает агентство Блумберг, проект газопровода Constitution Pipeline американской энергетической компании Williams был предложен еще более десяти лет назад для поставок природного газа из Пенсильвании в Нью-Йорк и штаты Новой Англии. Ранее американские законодатели из северо-восточных штатов призвали министра энергетики США Криса Райта принять меры для снижения цен на отопительное топливо в преддверии холодов. Они выразили обеспокоенность тем, что из-за подорожания топлива расходы американских домохозяйств на отопление предстоящей зимой могут вырасти примерно на 600 долларов.

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, сша, нью-йорк