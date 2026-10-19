Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/minenergo-874405246.html
Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк
Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк
Министерство энергетики США объявило о выделении до 42 миллионов долларов на строительство газопровода из Пенсильвании в Нью-Йорк. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:32+0300
2026-10-19T22:38+0300
газ
мировая экономика
сша
нью-йорк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874405246.jpg?1792438684
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики США объявило о выделении до 42 миллионов долларов на строительство газопровода из Пенсильвании в Нью-Йорк. "Министерство энергетики США объявило сегодня, что направит до 42 миллионов долларов в рамках раздела III Закона об оборонном производстве на продвижение проекта строительства газопровода протяженностью 125 миль (201 километр) из Пенсильвании в Нью-Йорк", - говорится в заявлении ведомства. Там сообщили, что газопровод позволит увеличить поставки доступного природного газа на северо-восток США, укрепить энергетическую безопасность страны и значительно снизить расходы населения на электроэнергию и отопление. Из заявления следует, что для финансирования проекта власти задействовали закон об оборонном производстве 1950 года, позволяющий выделять средства на стратегически важные проекты в интересах национальной безопасности. Как отмечает агентство Блумберг, проект газопровода Constitution Pipeline американской энергетической компании Williams был предложен еще более десяти лет назад для поставок природного газа из Пенсильвании в Нью-Йорк и штаты Новой Англии. Ранее американские законодатели из северо-восточных штатов призвали министра энергетики США Криса Райта принять меры для снижения цен на отопительное топливо в преддверии холодов. Они выразили обеспокоенность тем, что из-за подорожания топлива расходы американских домохозяйств на отопление предстоящей зимой могут вырасти примерно на 600 долларов.
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, сша, нью-йорк
Газ, Мировая экономика, США, Нью-Йорк
22:32 19.10.2026 (обновлено: 22:38 19.10.2026)
 
Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на газопровод в Нью-Йорк

Минэнерго США выделит до 42 миллионов долларов на строительство газопровода в Нью-Йорк

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики США объявило о выделении до 42 миллионов долларов на строительство газопровода из Пенсильвании в Нью-Йорк.
"Министерство энергетики США объявило сегодня, что направит до 42 миллионов долларов в рамках раздела III Закона об оборонном производстве на продвижение проекта строительства газопровода протяженностью 125 миль (201 километр) из Пенсильвании в Нью-Йорк", - говорится в заявлении ведомства.
Там сообщили, что газопровод позволит увеличить поставки доступного природного газа на северо-восток США, укрепить энергетическую безопасность страны и значительно снизить расходы населения на электроэнергию и отопление.
Из заявления следует, что для финансирования проекта власти задействовали закон об оборонном производстве 1950 года, позволяющий выделять средства на стратегически важные проекты в интересах национальной безопасности.
Как отмечает агентство Блумберг, проект газопровода Constitution Pipeline американской энергетической компании Williams был предложен еще более десяти лет назад для поставок природного газа из Пенсильвании в Нью-Йорк и штаты Новой Англии.
Ранее американские законодатели из северо-восточных штатов призвали министра энергетики США Криса Райта принять меры для снижения цен на отопительное топливо в преддверии холодов. Они выразили обеспокоенность тем, что из-за подорожания топлива расходы американских домохозяйств на отопление предстоящей зимой могут вырасти примерно на 600 долларов.
 
ГазМировая экономикаСШАНью-Йорк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала