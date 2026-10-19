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Минфин обсудит с РСПП предложения по изменению налога на сверхдоходы
Минфин обсудит с РСПП предложения по изменению налога на сверхдоходы - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минфин обсудит с РСПП предложения по изменению налога на сверхдоходы
Минфин проведет встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на которой будут обсуждаться предложения бизнеса по... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:10+0300
2026-10-19T18:10+0300
2026-10-19T18:10+0300
финансы
алексей сазанов
минфин
рспп
гмк
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин проведет встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на которой будут обсуждаться предложения бизнеса по изменению налога на сверхдоходы, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Доходы от налога на сверхдоходы уже заложены в бюджет. Поэтому исходя из этого, мы, конечно, встретимся с коллегами от РСПП, послушаем их предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить в результате их предложений", - сказал Сазанов. Он подчеркнул, что отдельных встреч с представителями отдельных отраслей не планируется. "У нас в целом будет встреча с коллегами из РСПП, где комплексно будут обсуждаться предложения коллег от РСПП по изменению налога на сверхдоходы. Отдельных встреч с отдельными отраслями не планируется", - добавил Сазанов. Говоря о том, когда состоится эта встреча, он указал, что это будет зависеть от графика министра финансов. Минфин в конце сентября сообщал, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту - 20%. Как отмечали в Минфине, введение налога на сверхдоходы связано с резким ростом мировых цен на драгоценные и цветные металлы и удобрения в 2025 году. Минфин добавлял, что введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы страны. Поступления в бюджет от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний прогнозировались в размере 200 миллиардов рублей ежегодно в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на предстоящую трехлетку.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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финансы, алексей сазанов, минфин, рспп, гмк
Финансы, Алексей Сазанов, Минфин, РСПП, ГМК
Минфин обсудит с РСПП предложения по изменению налога на сверхдоходы
Минфин обсудит с представителями РСПП предложения по изменению налога на сверхдоходы
ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин проведет встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на которой будут обсуждаться предложения бизнеса по изменению налога на сверхдоходы, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Доходы от налога на сверхдоходы уже заложены в бюджет. Поэтому исходя из этого, мы, конечно, встретимся с коллегами от РСПП
, послушаем их предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить в результате их предложений", - сказал Сазанов
.
Он подчеркнул, что отдельных встреч с представителями отдельных отраслей не планируется. "У нас в целом будет встреча с коллегами из РСПП, где комплексно будут обсуждаться предложения коллег от РСПП по изменению налога на сверхдоходы. Отдельных встреч с отдельными отраслями не планируется", - добавил Сазанов.
Говоря о том, когда состоится эта встреча, он указал, что это будет зависеть от графика министра финансов.
Минфин
в конце сентября сообщал, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК
для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту - 20%.
Как отмечали в Минфине, введение налога на сверхдоходы связано с резким ростом мировых цен на драгоценные и цветные металлы и удобрения в 2025 году. Минфин добавлял, что введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы страны.
Поступления в бюджет от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний прогнозировались в размере 200 миллиардов рублей ежегодно в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на предстоящую трехлетку.