https://1prime.ru/20261019/minfin-874397264.html

Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты

Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты - 19.10.2026, ПРАЙМ

Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты

Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты и не готовит таких предложений, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:15+0300

2026-10-19T18:15+0300

2026-10-19T18:15+0300

россия

алексей сазанов

минфин

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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты и не готовит таких предложений, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Минфин таких предложений не готовит и не предлагал", - ответил Сазанов на вопрос, планируется ли ввести в России акциз на конфеты. В России в настоящее время действует акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей сазанов, минфин