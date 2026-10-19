https://1prime.ru/20261019/minfin-874397264.html
Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты
Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты
Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты и не готовит таких предложений, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:15+0300
2026-10-19T18:15+0300
2026-10-19T18:15+0300
россия
алексей сазанов
минфин
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты и не готовит таких предложений, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Минфин таких предложений не готовит и не предлагал", - ответил Сазанов на вопрос, планируется ли ввести в России акциз на конфеты.
В России в настоящее время действует акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки.
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россия, алексей сазанов, минфин
РОССИЯ, Алексей Сазанов, Минфин
Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты
Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты и не готовит предложений
ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин не предлагал вводить в России акциз на конфеты и не готовит таких предложений, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Минфин таких предложений не готовит и не предлагал", - ответил Сазанов на вопрос, планируется ли ввести в России акциз на конфеты.
В России в настоящее время действует акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки.