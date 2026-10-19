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Минфин обсудит продление эксперимента по спецналогу для самозанятых

Минфин обсудит продление эксперимента по спецналогу для самозанятых - 19.10.2026, ПРАЙМ

Минфин обсудит продление эксперимента по спецналогу для самозанятых

Вопрос о продлении эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых будет обсуждаться в следующем году, сообщил журналистам статс-секретарь -... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:15+0300

2026-10-19T18:15+0300

2026-10-19T18:15+0300

финансы

россия

алексей сазанов

фнс россии

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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Вопрос о продлении эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых будет обсуждаться в следующем году, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Этот вопрос будет дополнительно обсуждаться в следующем году", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, планируется ли продлевать эксперимент после 2028 года. Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Сазанов в конце прошлого года говорил, что дискуссия о сохранении или изменении этого режима будет в 2027 году. По данным Федеральной налоговой службы, число самозанятых россиян в 2025 году превысило 15 миллионов человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, алексей сазанов, фнс россии