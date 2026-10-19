Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин обсуждает льготы для разработки ТРИЗов газа - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/minfin-874398088.html
Минфин обсуждает льготы для разработки ТРИЗов газа
Минфин обсуждает льготы для разработки ТРИЗов газа - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минфин обсуждает льготы для разработки ТРИЗов газа
Российские ведомства обсуждают льготы для поддержки разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа, Минфин России планирует их представить ко второму чтению | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:25+0300
2026-10-19T18:25+0300
газ
алексей сазанов
сергей цивилев
минфин
госдума
новатэк
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fd5cece630942c48da69fe435005e92a.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские ведомства обсуждают льготы для поддержки разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа, Минфин России планирует их представить ко второму чтению поправок в Налоговый кодекс, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Соответствующие предложения Минфином России подготовлены, направлены на согласование в профильные заинтересованные ведомства. Соответственно, мы надеемся ко второму чтению законопроекта об основных направлениях налоговой политики выйти на согласованные параметры", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли Минфину РФ согласовать с другими ведомствами механизм предоставления налоговых льгот для ТРИЗов газа и когда будут определены их параметры. Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщал о совместной между Минэнерго и Минфином проработке донастройки налогов для ТРИЗ, ожидалось внести поправки в осеннюю сессию Госдумы. Совершенствование налогового режима по ТРИЗ откроет доступ к новым ресурсам, обеспечит рост добычи, развитие отечественных технологий, загрузку инфраструктуры, социальную устойчивость и стабильные поступления в бюджет, заявлял в сентябре зампред правления "Новатэка" Владимир Кудрин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3400da8f0a714d514c931a5371bea576.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, алексей сазанов, сергей цивилев, минфин, госдума, новатэк
Газ, Алексей Сазанов, Сергей Цивилев, Минфин, Госдума, Новатэк
18:25 19.10.2026
 
Минфин обсуждает льготы для разработки ТРИЗов газа

Минфин: ведомства обсуждают льготы для поддержки разработки ТРИЗов газа

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские ведомства обсуждают льготы для поддержки разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа, Минфин России планирует их представить ко второму чтению поправок в Налоговый кодекс, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Соответствующие предложения Минфином России подготовлены, направлены на согласование в профильные заинтересованные ведомства. Соответственно, мы надеемся ко второму чтению законопроекта об основных направлениях налоговой политики выйти на согласованные параметры", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли Минфину РФ согласовать с другими ведомствами механизм предоставления налоговых льгот для ТРИЗов газа и когда будут определены их параметры.
Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщал о совместной между Минэнерго и Минфином проработке донастройки налогов для ТРИЗ, ожидалось внести поправки в осеннюю сессию Госдумы.
Совершенствование налогового режима по ТРИЗ откроет доступ к новым ресурсам, обеспечит рост добычи, развитие отечественных технологий, загрузку инфраструктуры, социальную устойчивость и стабильные поступления в бюджет, заявлял в сентябре зампред правления "Новатэка" Владимир Кудрин.
 
ГазАлексей СазановСергей ЦивилевМинфинГосдумаНоватэк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала