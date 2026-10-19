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Минфин обсуждает льготы для разработки ТРИЗов газа

Минфин обсуждает льготы для разработки ТРИЗов газа - 19.10.2026, ПРАЙМ

Минфин обсуждает льготы для разработки ТРИЗов газа

Российские ведомства обсуждают льготы для поддержки разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа, Минфин России планирует их представить ко второму чтению | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:25+0300

2026-10-19T18:25+0300

2026-10-19T18:25+0300

газ

алексей сазанов

сергей цивилев

минфин

госдума

новатэк

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские ведомства обсуждают льготы для поддержки разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа, Минфин России планирует их представить ко второму чтению поправок в Налоговый кодекс, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Соответствующие предложения Минфином России подготовлены, направлены на согласование в профильные заинтересованные ведомства. Соответственно, мы надеемся ко второму чтению законопроекта об основных направлениях налоговой политики выйти на согласованные параметры", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли Минфину РФ согласовать с другими ведомствами механизм предоставления налоговых льгот для ТРИЗов газа и когда будут определены их параметры. Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщал о совместной между Минэнерго и Минфином проработке донастройки налогов для ТРИЗ, ожидалось внести поправки в осеннюю сессию Госдумы. Совершенствование налогового режима по ТРИЗ откроет доступ к новым ресурсам, обеспечит рост добычи, развитие отечественных технологий, загрузку инфраструктуры, социальную устойчивость и стабильные поступления в бюджет, заявлял в сентябре зампред правления "Новатэка" Владимир Кудрин.

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газ, алексей сазанов, сергей цивилев, минфин, госдума, новатэк