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Минфин: изменения по налогам в бюджете на 2027-2029 годы маловероятны - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин: изменения по налогам в бюджете на 2027-2029 годы маловероятны
Минфин: изменения по налогам в бюджете на 2027-2029 годы маловероятны - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минфин: изменения по налогам в бюджете на 2027-2029 годы маловероятны
Изменения по налогам в бюджетном пакете на 2027-2029 годы, которые приводят к снижению ожидаемых дополнительных доходов, маловероятны, заявил статс-секретарь -... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:27+0300
2026-10-19T18:27+0300
финансы
россия
алексей сазанов
александр шохин
госдума
минфин
рспп
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Изменения по налогам в бюджетном пакете на 2027-2029 годы, которые приводят к снижению ожидаемых дополнительных доходов, маловероятны, заявил статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин на прошлой неделе говорил, что объединение предлагает ко второму чтению в Госдуме бюджетного пакета доработать налоговые инициативы, предусмотрев мягкие переходные механизмы для смягчения нагрузки на бизнес. В частности, он говорил о предложении Минфина ввести обязанность паевых инвестиционных фондов (ПИФов) платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов. "У нас встреча с коллегами из РСПП будет, поэтому будем слушать их предложения. Все зависит от того, что это за предложения. Но, в любом случае, доходы уже заложены, и соответствующий бюджетный пакет внесен в Госдуму. Соответственно, какие-то изменения, которые приводят к снижению доходов, ожидаемых дополнительных доходов, они маловероятны", - сказал Сазанов журналистам. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок. Шохин отмечал, что эти инструменты создавались для того, чтобы российскую юрисдикцию сделать более привлекательной по сравнению с зарубежными юрисдикциями.
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финансы, россия, алексей сазанов, александр шохин, госдума, минфин, рспп
Финансы, РОССИЯ, Алексей Сазанов, Александр Шохин, Госдума, Минфин, РСПП
18:27 19.10.2026
 
Минфин: изменения по налогам в бюджете на 2027-2029 годы маловероятны

Замглавы Минфина Сазанов: изменения по налогам, снижающие доходы, маловероятны

Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов
Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Изменения по налогам в бюджетном пакете на 2027-2029 годы, которые приводят к снижению ожидаемых дополнительных доходов, маловероятны, заявил статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин на прошлой неделе говорил, что объединение предлагает ко второму чтению в Госдуме бюджетного пакета доработать налоговые инициативы, предусмотрев мягкие переходные механизмы для смягчения нагрузки на бизнес. В частности, он говорил о предложении Минфина ввести обязанность паевых инвестиционных фондов (ПИФов) платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов.
"У нас встреча с коллегами из РСПП будет, поэтому будем слушать их предложения. Все зависит от того, что это за предложения. Но, в любом случае, доходы уже заложены, и соответствующий бюджетный пакет внесен в Госдуму. Соответственно, какие-то изменения, которые приводят к снижению доходов, ожидаемых дополнительных доходов, они маловероятны", - сказал Сазанов журналистам.
Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок.
Шохин отмечал, что эти инструменты создавались для того, чтобы российскую юрисдикцию сделать более привлекательной по сравнению с зарубежными юрисдикциями.
 
ФинансыРОССИЯАлексей СазановАлександр ШохинГосдумаМинфинРСПП
 
 
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