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В Минкультуры рассказали о спросе на программу "Земский работник культуры" - 19.10.2026, ПРАЙМ
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В Минкультуры рассказали о спросе на программу "Земский работник культуры"
В Минкультуры рассказали о спросе на программу "Земский работник культуры" - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Минкультуры рассказали о спросе на программу "Земский работник культуры"
Минкультуры России фиксирует повышенный спрос на программу "Земский работник культуры" и получает обратную связь от регионов, чтобы выявить и решить возможные... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:16+0300
2026-10-19T13:16+0300
бизнес
общество
россия
лнр
херсонская область
госдума
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Минкультуры России фиксирует повышенный спрос на программу "Земский работник культуры" и получает обратную связь от регионов, чтобы выявить и решить возможные вопросы при ее реализации, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Все, что касается "Земского работника культуры", - это большая радость и долгожданное решение, и мы сейчас констатируем такой повышенный спрос и интерес к этому. У этого направления есть конкурс, и нам очень это важно", - сказала она на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По словам министра, ведомство собирает первые обращения участников программы и в индивидуальном порядке обсуждает с регионами возникающие вопросы. "Мы собираем первую реакцию и обратную связь, и с каждым регионом индивидуально проговариваем по проблемам того, как встретить человека, который решил приехать в другое место и воспользоваться этой возможностью", - добавила Любимова. Она также сообщила, что в дальнейшем планируется провести совещание с представителями профильных ведомств, чтобы обсудить возможность предоставления участникам программы "сельской ипотеки". "Давайте соберем все удачные практики, все сложности, которые существуют. Обсудим вместе, как это проработать нашими коллегами, в том числе из других ведомств, которые отвечают за ипотеку или отвечают за региональную политику в области культуры. Мы готовы. Есть масса положительных примеров", - сказала министр. Программа "Земский работник культуры" реализуется с начала 2025 года и призвана решить кадровый вопрос в малых городах и привлечь новых специалистов в учреждения культуры. Она предполагает единовременные выплаты работникам культуры, переехавшим на работу в сельские населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек. Выплата специалистам, переехавшим на работу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в регионы Дальневосточного федерального округа, составляет 2 миллиона рублей, для остальных участников программы – 1 миллион рублей.
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бизнес, общество , россия, лнр, херсонская область, госдума
Бизнес, Общество , РОССИЯ, ЛНР, Херсонская область, Госдума
13:16 19.10.2026
 
В Минкультуры рассказали о спросе на программу "Земский работник культуры"

Любимова: Минкультуры фиксирует повышенный спрос на программу "Земский работник культуры"

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Минкультуры России фиксирует повышенный спрос на программу "Земский работник культуры" и получает обратную связь от регионов, чтобы выявить и решить возможные вопросы при ее реализации, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Все, что касается "Земского работника культуры", - это большая радость и долгожданное решение, и мы сейчас констатируем такой повышенный спрос и интерес к этому. У этого направления есть конкурс, и нам очень это важно", - сказала она на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По словам министра, ведомство собирает первые обращения участников программы и в индивидуальном порядке обсуждает с регионами возникающие вопросы.
"Мы собираем первую реакцию и обратную связь, и с каждым регионом индивидуально проговариваем по проблемам того, как встретить человека, который решил приехать в другое место и воспользоваться этой возможностью", - добавила Любимова.
Она также сообщила, что в дальнейшем планируется провести совещание с представителями профильных ведомств, чтобы обсудить возможность предоставления участникам программы "сельской ипотеки".
"Давайте соберем все удачные практики, все сложности, которые существуют. Обсудим вместе, как это проработать нашими коллегами, в том числе из других ведомств, которые отвечают за ипотеку или отвечают за региональную политику в области культуры. Мы готовы. Есть масса положительных примеров", - сказала министр.
Программа "Земский работник культуры" реализуется с начала 2025 года и призвана решить кадровый вопрос в малых городах и привлечь новых специалистов в учреждения культуры. Она предполагает единовременные выплаты работникам культуры, переехавшим на работу в сельские населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек. Выплата специалистам, переехавшим на работу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в регионы Дальневосточного федерального округа, составляет 2 миллиона рублей, для остальных участников программы – 1 миллион рублей.
 
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