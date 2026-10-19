https://1prime.ru/20261019/mishustin-874392691.html

Мишустин заявил о росте товарооборота с Ираном

Мишустин заявил о росте товарооборота с Ираном - 19.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин заявил о росте товарооборота с Ираном

Россия уделяет приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического взаимодействия с Ираном, взаимный товарооборот растет, несмотря на геополитические... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:25+0300

2026-10-19T16:25+0300

2026-10-19T16:25+0300

россия

мировая экономика

иран

таджикистан

душанбе

михаил мишустин

шос

https://img.cdn1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Россия уделяет приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического взаимодействия с Ираном, взаимный товарооборот растет, несмотря на геополитические вызовы и введенные против двух стран незаконные санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства РФ ранее в понедельник прибыл в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В Душанбе он провел отдельную встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. "По линии правительств уделяем приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического взаимодействия. Несмотря на геополитические вызовы и незаконные санкции, товарооборот наш по итогам прошлого года вырос и продолжает увеличиваться", - заявил Мишустин в ходе переговоров. Он отметил, что положительный эффект дает реализация соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Также Москва и Тегеран обеспечивают реализацию крупных совместных проектов в энергетике, в том числе в сфере мирного атома, в промышленности, в транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве, уточнил глава правительства.

иран

таджикистан

душанбе

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, иран, таджикистан, душанбе, михаил мишустин, шос