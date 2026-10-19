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Мишустин заявил о росте товарооборота с Ираном - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин заявил о росте товарооборота с Ираном
Мишустин заявил о росте товарооборота с Ираном - 19.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о росте товарооборота с Ираном
Россия уделяет приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического взаимодействия с Ираном, взаимный товарооборот растет, несмотря на геополитические... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:25+0300
2026-10-19T16:25+0300
россия
мировая экономика
иран
таджикистан
душанбе
михаил мишустин
шос
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Россия уделяет приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического взаимодействия с Ираном, взаимный товарооборот растет, несмотря на геополитические вызовы и введенные против двух стран незаконные санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства РФ ранее в понедельник прибыл в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В Душанбе он провел отдельную встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. "По линии правительств уделяем приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического взаимодействия. Несмотря на геополитические вызовы и незаконные санкции, товарооборот наш по итогам прошлого года вырос и продолжает увеличиваться", - заявил Мишустин в ходе переговоров. Он отметил, что положительный эффект дает реализация соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Также Москва и Тегеран обеспечивают реализацию крупных совместных проектов в энергетике, в том числе в сфере мирного атома, в промышленности, в транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве, уточнил глава правительства.
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россия, мировая экономика, иран, таджикистан, душанбе, михаил мишустин, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Михаил Мишустин, ШОС
16:25 19.10.2026
 
Мишустин заявил о росте товарооборота с Ираном

Мишустин: товарооборот между Россией и Ираном растет, несмотря на санкции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Россия уделяет приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического взаимодействия с Ираном, взаимный товарооборот растет, несмотря на геополитические вызовы и введенные против двух стран незаконные санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства РФ ранее в понедельник прибыл в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В Душанбе он провел отдельную встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.
"По линии правительств уделяем приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического взаимодействия. Несмотря на геополитические вызовы и незаконные санкции, товарооборот наш по итогам прошлого года вырос и продолжает увеличиваться", - заявил Мишустин в ходе переговоров.
Он отметил, что положительный эффект дает реализация соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Также Москва и Тегеран обеспечивают реализацию крупных совместных проектов в энергетике, в том числе в сфере мирного атома, в промышленности, в транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве, уточнил глава правительства.
 
РОССИЯМировая экономикаИРАНТАДЖИКИСТАНДушанбеМихаил МишустинШОС
 
 
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