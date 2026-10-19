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Мишустин рассказал о развитии транспортного коридора "Север-Юг"
Мишустин рассказал о развитии транспортного коридора "Север-Юг" - 19.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о развитии транспортного коридора "Север-Юг"
Транспортный коридор "Север-Юг" активно развивается, он будет способствовать формированию новых производственно-логистических цепочек в Евразии, заявил... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:35+0300
2026-10-19T16:35+0300
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Транспортный коридор "Север-Юг" активно развивается, он будет способствовать формированию новых производственно-логистических цепочек в Евразии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Активно развивается транспортный коридор "Север-Юг", который связывает Евразию с Персидским заливом и Индийским океаном. Этот проект регионального значения обеспечит прямой выход на растущие рынки Азиатского-Тихоокеанского региона и Африки и будет способствовать формированию новых производственных, логистических цепочек в Евразии", - сказал Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Российский премьер в понедельник прилетел в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
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бизнес, россия, евразия, персидский залив, африка, михаил мишустин, шос
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Мишустин рассказал о развитии транспортного коридора "Север-Юг"
Мишустин рассказал о развитии транспортного коридора "Север-Юг"