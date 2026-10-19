https://1prime.ru/20261019/mishustin-874393245.html

Мишустин рассказал о развитии транспортного коридора "Север-Юг"

Мишустин рассказал о развитии транспортного коридора "Север-Юг" - 19.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о развитии транспортного коридора "Север-Юг"

Транспортный коридор "Север-Юг" активно развивается, он будет способствовать формированию новых производственно-логистических цепочек в Евразии, заявил... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:35+0300

2026-10-19T16:35+0300

2026-10-19T16:35+0300

бизнес

россия

евразия

персидский залив

африка

михаил мишустин

шос

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874393245.jpg?1792416951

ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Транспортный коридор "Север-Юг" активно развивается, он будет способствовать формированию новых производственно-логистических цепочек в Евразии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Активно развивается транспортный коридор "Север-Юг", который связывает Евразию с Персидским заливом и Индийским океаном. Этот проект регионального значения обеспечит прямой выход на растущие рынки Азиатского-Тихоокеанского региона и Африки и будет способствовать формированию новых производственных, логистических цепочек в Евразии", - сказал Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Российский премьер в понедельник прилетел в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.

евразия

персидский залив

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, евразия, персидский залив, африка, михаил мишустин, шос