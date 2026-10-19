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ММК развивает производство металлопродукции для освоения Арктики и шельфа

ММК развивает производство металлопродукции для освоения Арктики и шельфа - 19.10.2026, ПРАЙМ

ММК развивает производство металлопродукции для освоения Арктики и шельфа

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) развивает производство металлопродукции для освоения Арктики и континентального шельфа, сообщила компания. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:07+0300

2026-10-19T18:07+0300

2026-10-19T18:07+0300

промышленность

арктика

виктор рашников

ммк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874396478.jpg?1792422434

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) развивает производство металлопродукции для освоения Арктики и континентального шельфа, сообщила компания. "ММК развивает производство металлопродукции для освоения Арктики и континентального шельфа. Для арктических проектов комбинат производит высокопрочный прокат для судостроения толщиной до 70 мм, износостойкие стали под брендом Magstrong для изготовления несущих конструкций и специального оборудования, а также криогенный прокат Magstrong Cryo, подходящий для монтажа резервуаров и трубопроводов для сжиженного газа", - сказано в сообщении. Отмечается, что эксплуатационные характеристики криогенного проката, который разработан как альтернатива нержавеющей стали, сохраняются вплоть до минус 196 градусов по Цельсию. "На комбинате освоен выпуск хладостойкой свариваемой арматуры повышенной пластичности. Она рассчитана на температуру от -70 °C и ниже, то есть выдерживает экстремальные условия эксплуатации. Металлопрокат также отличается стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением", - добавляется в сообщении. Кроме того, специалисты ММК освоили методику испытаний тонколистового проката на ударную вязкость при отрицательных температурах для выпуска продукции из конструкционных марок стали. Также комбинат развивает производство термообработанного толстолистового проката толщиной более 60 мм для мостов и высотных конструкций. ММК входит в число крупнейших мировых сталелитейных компаний и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Выплавка стали по итогам прошлого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 5,194 миллиона тонн.

арктика

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промышленность, арктика, виктор рашников, ммк