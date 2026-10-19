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В норвежском суде пройдут слушания по делу "Профессора Молчанова"
В норвежском суде пройдут слушания по делу "Профессора Молчанова" - 19.10.2026, ПРАЙМ
В норвежском суде пройдут слушания по делу "Профессора Молчанова"
Слушания по делу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", предварительно, пройдут в норвежском суде в... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T00:28+0300
2026-10-19T00:28+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Слушания по делу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", предварительно, пройдут в норвежском суде в понедельник.
Судно было арестовано в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург.
Ранее в окружном суде Норд-Тромса и Сеньи, который выносил решение об аресте, сообщили РИА Новости, что инстанция получила запрос на проведение последующего устного слушания по делу.
Согласно информации, представленной на сайте норвежской судебной системы, запланировано два устных слушания - 19 и 21 октября. Сторонами дела выступают ФГУП "ГТ "Арктикуголь" и украинская "Нафтогаз".
Ведущий специалист суда Стина Эдвардсен ранее уточнила в комментарии РИА Новости, что в ходе слушаний суд может подтвердить, изменить или отменить свое первоначальное решение. Вынесенное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала арест судна хорошо продуманной операцией и попыткой ограничить присутствие России на Шпицбергене. По ее словам, Россия будет всячески противодействовать попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге.
Посол России в Осло Николай Корчунов заявил РИА Новости, что на фоне распространения Норвегией нелегитимных антироссийских санкций судно "Профессор Молчанов" остается единственным каналом жизнеобеспечения российских поселков на архипелаге, хозяйственная деятельность которых осуществляется в строгом соответствии с Договором о Шпицбергене.
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общество , норвегия, мария захарова, нафтогаз украины, мид рф, мид
Общество , НОРВЕГИЯ, Мария Захарова, Нафтогаз Украины, МИД РФ, МИД
В норвежском суде пройдут слушания по делу "Профессора Молчанова"
Слушания по делу "Профессора Молчанова" пройдут в норвежском суде в понедельник
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Слушания по делу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", предварительно, пройдут в норвежском суде в понедельник.
Судно было арестовано в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург.
Ранее в окружном суде Норд-Тромса и Сеньи, который выносил решение об аресте, сообщили РИА Новости, что инстанция получила запрос на проведение последующего устного слушания по делу.
Согласно информации, представленной на сайте норвежской судебной системы, запланировано два устных слушания - 19 и 21 октября. Сторонами дела выступают ФГУП "ГТ "Арктикуголь" и украинская "Нафтогаз".
Ведущий специалист суда Стина Эдвардсен ранее уточнила в комментарии РИА Новости, что в ходе слушаний суд может подтвердить, изменить или отменить свое первоначальное решение. Вынесенное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала арест судна хорошо продуманной операцией и попыткой ограничить присутствие России на Шпицбергене. По ее словам, Россия будет всячески противодействовать попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге.
Посол России в Осло Николай Корчунов заявил РИА Новости, что на фоне распространения Норвегией нелегитимных антироссийских санкций судно "Профессор Молчанов" остается единственным каналом жизнеобеспечения российских поселков на архипелаге, хозяйственная деятельность которых осуществляется в строгом соответствии с Договором о Шпицбергене.