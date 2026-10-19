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В Молдавии призвали не доводить ситуацию до кризиса с поставками газа

В Молдавии призвали не доводить ситуацию до кризиса с поставками газа - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Молдавии призвали не доводить ситуацию до кризиса с поставками газа

Власти Молдавии должны были начать поиск партнеров для поставки природного газа в стране несколько лет назад, а не доводить ситуацию до кризиса, заявил... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:05+0300

2026-10-19T16:05+0300

2026-10-19T16:05+0300

газ

мировая экономика

молдавия

азербайджан

катар

газпром

молдовагаз

energocom

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КИШИНЕВ, 19 окт - ПРАЙМ. Власти Молдавии должны были начать поиск партнеров для поставки природного газа в стране несколько лет назад, а не доводить ситуацию до кризиса, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной в республике партии социалистов Влад Батрынча. Ранее единственным поставщиком топлива в республику являлась распределительная компания "Молдовагаз", 50% акций которой принадлежит российскому "Газпрому". С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom. "Государственные институты должны делать анализы и прогнозы до кризиса, чтобы не допустить его. Мы могли с 2022 года вести переговоры с Азербайджаном, с Катаром - со всеми партнерами, как это делают европейцы и американцы, но только сейчас власти осознали, что нам нужны контракты на закупку", - заявил Батрынча в эфире телеканала Cinema 1. По его словам, закупка газа исключительно на международной бирже создает риски для бюджета - это признают даже представители кабмина республики. Батрынча напомнил, что его партия предлагала возобновить переговоры с "Газпромом". При этом он допускает, что могут существовать и другие варианты, однако власти должны перестать скрывать информацию от граждан, чтобы сограждане понимали, что происходит в сфере энергетики. В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию. Парламент Молдавии с 26 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике из-за роста цен на энергоресурсы и топливо.

молдавия

азербайджан

катар

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газ, мировая экономика, молдавия, азербайджан, катар, газпром, молдовагаз, energocom