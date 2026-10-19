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В Москве грузовик наехал на ограждение на внутренней стороне ЮВХ
В Москве грузовик наехал на ограждение на внутренней стороне ЮВХ - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Москве грузовик наехал на ограждение на внутренней стороне ЮВХ
Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве затруднено из-за ДТП с грузовиком, сообщает столичный департамент транспорта. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:28+0300
2026-10-19T15:28+0300
2026-10-19T15:28+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве затруднено из-за ДТП с грузовиком, сообщает столичный департамент транспорта.
"На внутренней стороне ЮВХ (в районе 1-й Курьяновской улицы) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе отметили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение по внутренней стороне ЮВХ затруднено на два километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - добавили в департаменте.
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бизнес, россия, москва
В Москве грузовик наехал на ограждение на внутренней стороне ЮВХ
Движение на внутренней стороне ЮВХ в Москве затруднено из-за ДТП с грузовиком
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве затруднено из-за ДТП с грузовиком, сообщает столичный департамент транспорта.
"На внутренней стороне ЮВХ (в районе 1-й Курьяновской улицы) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе отметили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение по внутренней стороне ЮВХ затруднено на два километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - добавили в департаменте.