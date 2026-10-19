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В Москве грузовик наехал на ограждение на внутренней стороне ЮВХ

В Москве грузовик наехал на ограждение на внутренней стороне ЮВХ - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Москве грузовик наехал на ограждение на внутренней стороне ЮВХ

Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве затруднено из-за ДТП с грузовиком, сообщает столичный департамент транспорта. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:28+0300

2026-10-19T15:28+0300

2026-10-19T15:28+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве затруднено из-за ДТП с грузовиком, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне ЮВХ (в районе 1-й Курьяновской улицы) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение", - говорится в Telegram-канале ведомства. В дептрансе отметили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение по внутренней стороне ЮВХ затруднено на два километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - добавили в департаменте.

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