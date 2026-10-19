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В Москве восстановили движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды
В Москве восстановили движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Москве восстановили движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды
Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в Москве восстановлено после ДТП с грузовиком, сообщает столичный департамент транспорта. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:09+0300
2026-10-19T18:09+0300
2026-10-19T18:09+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в Москве восстановлено после ДТП с грузовиком, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение на внутренней стороне ЮВХ (в районе 1-й Курьяновской улицы) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в дептрансе сообщили, что на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в столице водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате аварии движение по автомагистрали было затруднено на два километра.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
В Москве восстановили движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды
Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в Москве восстановили после ДТП
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в Москве восстановлено после ДТП с грузовиком, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение на внутренней стороне ЮВХ (в районе 1-й Курьяновской улицы) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в дептрансе сообщили, что на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в столице водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате аварии движение по автомагистрали было затруднено на два километра.