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В Москве восстановили движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды

В Москве восстановили движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Москве восстановили движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды

Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в Москве восстановлено после ДТП с грузовиком, сообщает столичный департамент транспорта. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:09+0300

2026-10-19T18:09+0300

2026-10-19T18:09+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Движение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в Москве восстановлено после ДТП с грузовиком, сообщает столичный департамент транспорта. "Движение на внутренней стороне ЮВХ (в районе 1-й Курьяновской улицы) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в дептрансе сообщили, что на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в столице водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате аварии движение по автомагистрали было затруднено на два километра.

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