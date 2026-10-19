https://1prime.ru/20261019/mts-874382829.html
МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник
МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник - 19.10.2026, ПРАЙМ
МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник
Компания МТС планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:19+0300
2026-10-19T13:19+0300
2026-10-19T13:20+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Компания МТС планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет не выше 180 базисных пунктов. Компания намерена разместить 12-летние облигации серии 003Р-04 с офертой через два года и три месяца и ежемесячными купонами. Предварительная дата технической части размещения - 27 октября. Организатором выступит БК "Регион".
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рынок, россия, мтс, банк россии
Рынок, РОССИЯ, МТС, Банк России
МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник
МТС планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на облигации на 10 миллиардов рублей
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Компания МТС планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет не выше 180 базисных пунктов.
Компания намерена разместить 12-летние облигации серии 003Р-04 с офертой через два года и три месяца и ежемесячными купонами.
Предварительная дата технической части размещения - 27 октября. Организатором выступит БК "Регион".