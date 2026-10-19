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МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник

МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник - 19.10.2026, ПРАЙМ

МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник

Компания МТС планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:19+0300

2026-10-19T13:19+0300

2026-10-19T13:20+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Компания МТС планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет не выше 180 базисных пунктов. Компания намерена разместить 12-летние облигации серии 003Р-04 с офертой через два года и три месяца и ежемесячными купонами. Предварительная дата технической части размещения - 27 октября. Организатором выступит БК "Регион".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, мтс, банк россии