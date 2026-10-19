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МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник - 19.10.2026, ПРАЙМ
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МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник
МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник - 19.10.2026, ПРАЙМ
МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник
Компания МТС планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:19+0300
2026-10-19T13:20+0300
рынок
россия
мтс
банк россии
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Компания МТС планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет не выше 180 базисных пунктов. Компания намерена разместить 12-летние облигации серии 003Р-04 с офертой через два года и три месяца и ежемесячными купонами. Предварительная дата технической части размещения - 27 октября. Организатором выступит БК "Регион".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
рынок, россия, мтс, банк россии
Рынок, РОССИЯ, МТС, Банк России
13:19 19.10.2026 (обновлено: 13:20 19.10.2026)
 
МТС планирует 22 октября собрать заявки на облигации, сообщил источник

МТС планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на облигации на 10 миллиардов рублей

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Компания МТС планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет не выше 180 базисных пунктов.
Компания намерена разместить 12-летние облигации серии 003Р-04 с офертой через два года и три месяца и ежемесячными купонами.
Предварительная дата технической части размещения - 27 октября. Организатором выступит БК "Регион".
 
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