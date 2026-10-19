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В Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта
В Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта
Новая забастовка работников регионального общественного транспорта по поводу повышения зарплат и улучшения расписания пройдет в четверг в Нидерландах, сообщает... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:05+0300
2026-10-19T15:05+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Новая забастовка работников регионального общественного транспорта по поводу повышения зарплат и улучшения расписания пройдет в четверг в Нидерландах, сообщает издание NL Times со ссылкой на данные профсоюза FNV. Издание напоминает, что 14 октября сотрудники регионального общественного транспорта уже проводили забастовку. "Работники регионального транспорта снова прекратят работу в четверг... В результате будут работать меньшее число автобусов и региональных поездов 22 октября", - говорится в сообщении издания. Издание уточняет, что транспорт в крупных городах, в том числе в Амстердаме и Роттердаме, будет работать без изменений. Портал Nu.nl ранее сообщал, что забастовка сотрудников регионального общественного транспорта в Нидерландах привела к массовым отменам автобусов и поездов 14 октября. Ранее профсоюзы Нидерландов пригрозили начать новую волну забастовок регионального общественного транспорта вплоть до Рождества, если работодатели не выполнят их требования, в частности, о повышении зарплаты, улучшении графика и сохранении льгот.
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бизнес, мировая экономика, нидерланды, амстердам, роттердам
Бизнес, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Амстердам, Роттердам
В Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта
NL Times: в Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Новая забастовка работников регионального общественного транспорта по поводу повышения зарплат и улучшения расписания пройдет в четверг в Нидерландах, сообщает издание NL Times со ссылкой на данные профсоюза FNV.
Издание напоминает, что 14 октября сотрудники регионального общественного транспорта уже проводили забастовку.
"Работники регионального транспорта снова прекратят работу в четверг... В результате будут работать меньшее число автобусов и региональных поездов 22 октября", - говорится в сообщении издания.
Издание уточняет, что транспорт в крупных городах, в том числе в Амстердаме
и Роттердаме
, будет работать без изменений.
Портал Nu.nl ранее сообщал, что забастовка сотрудников регионального общественного транспорта в Нидерландах
привела к массовым отменам автобусов и поездов 14 октября.
Ранее профсоюзы Нидерландов пригрозили начать новую волну забастовок регионального общественного транспорта вплоть до Рождества, если работодатели не выполнят их требования, в частности, о повышении зарплаты, улучшении графика и сохранении льгот.