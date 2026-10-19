Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/niderlandy-874388649.html
В Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта
В Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта
Новая забастовка работников регионального общественного транспорта по поводу повышения зарплат и улучшения расписания пройдет в четверг в Нидерландах, сообщает... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:05+0300
2026-10-19T15:05+0300
бизнес
мировая экономика
нидерланды
амстердам
роттердам
https://img.cdn1prime.ru/img/76368/49/763684924_0:192:3089:1929_1920x0_80_0_0_3643a4b865a1f98343c1a69fc6ba30ca.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Новая забастовка работников регионального общественного транспорта по поводу повышения зарплат и улучшения расписания пройдет в четверг в Нидерландах, сообщает издание NL Times со ссылкой на данные профсоюза FNV. Издание напоминает, что 14 октября сотрудники регионального общественного транспорта уже проводили забастовку. "Работники регионального транспорта снова прекратят работу в четверг... В результате будут работать меньшее число автобусов и региональных поездов 22 октября", - говорится в сообщении издания. Издание уточняет, что транспорт в крупных городах, в том числе в Амстердаме и Роттердаме, будет работать без изменений. Портал Nu.nl ранее сообщал, что забастовка сотрудников регионального общественного транспорта в Нидерландах привела к массовым отменам автобусов и поездов 14 октября. Ранее профсоюзы Нидерландов пригрозили начать новую волну забастовок регионального общественного транспорта вплоть до Рождества, если работодатели не выполнят их требования, в частности, о повышении зарплаты, улучшении графика и сохранении льгот.
нидерланды
амстердам
роттердам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/76368/49/763684924_0:0:2645:1984_1920x0_80_0_0_8acb204c5f1cb8f6208a51ffdbc94f0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, нидерланды, амстердам, роттердам
Бизнес, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Амстердам, Роттердам
15:05 19.10.2026
 
В Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта

NL Times: в Нидерландах пройдет новая забастовка работников регионального транспорта

© fotolia.com / Guido Akster"Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© fotolia.com / Guido Akster
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Новая забастовка работников регионального общественного транспорта по поводу повышения зарплат и улучшения расписания пройдет в четверг в Нидерландах, сообщает издание NL Times со ссылкой на данные профсоюза FNV.
Издание напоминает, что 14 октября сотрудники регионального общественного транспорта уже проводили забастовку.
"Работники регионального транспорта снова прекратят работу в четверг... В результате будут работать меньшее число автобусов и региональных поездов 22 октября", - говорится в сообщении издания.
Издание уточняет, что транспорт в крупных городах, в том числе в Амстердаме и Роттердаме, будет работать без изменений.
Портал Nu.nl ранее сообщал, что забастовка сотрудников регионального общественного транспорта в Нидерландах привела к массовым отменам автобусов и поездов 14 октября.
Ранее профсоюзы Нидерландов пригрозили начать новую волну забастовок регионального общественного транспорта вплоть до Рождества, если работодатели не выполнят их требования, в частности, о повышении зарплаты, улучшении графика и сохранении льгот.
 
БизнесМировая экономикаНИДЕРЛАНДЫАмстердамРоттердам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала