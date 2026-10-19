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Новак: энергетика стала особым направлением сотрудничества РФ и Казахстана - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Новак: энергетика стала особым направлением сотрудничества РФ и Казахстана
Новак: энергетика стала особым направлением сотрудничества РФ и Казахстана - 19.10.2026, ПРАЙМ
Новак: энергетика стала особым направлением сотрудничества РФ и Казахстана
Особое место в сотрудничестве России и Казахстана занимает энергетика, где накоплен значительный опыт совместной работы и сформирована основа для новых... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:45+0300
2026-10-19T18:52+0300
россия
казахстан
александр новак
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Особое место в сотрудничестве России и Казахстана занимает энергетика, где накоплен значительный опыт совместной работы и сформирована основа для новых проектов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым. "Россию и Казахстан связывают отношения стратегического партнерства и добрососедства, которые динамично развиваются и приносят ощутимые результаты нашим странам. Особое место в повестке занимает сотрудничество в области энергетики, где накоплен значительный опыт совместной работы и сформирована прочная основа для новых проектов", - приводятся слова Новака в сообщении российского правительства. Вице-премьер отметил, что регулярный и доверительный диалог между Россией и Казахстаном позволяет определять новые точки роста, укреплять взаимовыгодную кооперацию и открывать новые перспективы для развития экономик двух стран и увеличения благосостояния граждан. В завершение встречи Аккенженов от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наградил Новака орденом "Достык" II степени за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между двумя народами, отмечается в сообщении правительства. Вице-премьер в свою очередь поблагодарил Токаева за награду. Он отметил роли президентов России и Казахстана, которые совместно на высшем уровне укрепляют торгово-экономические и политические связи, способствуют развитию двух стран, исторически являющихся соседями и дружественными друг другу государствами, добавляется в сообщении.
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россия, казахстан, александр новак, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Александр Новак, Касым-Жомарт Токаев
18:45 19.10.2026 (обновлено: 18:52 19.10.2026)
 
Новак: энергетика стала особым направлением сотрудничества РФ и Казахстана

Новак: в сотрудничестве России и Казахстана накоплен значительный опыт совместной работы

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Особое место в сотрудничестве России и Казахстана занимает энергетика, где накоплен значительный опыт совместной работы и сформирована основа для новых проектов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым.
"Россию и Казахстан связывают отношения стратегического партнерства и добрососедства, которые динамично развиваются и приносят ощутимые результаты нашим странам. Особое место в повестке занимает сотрудничество в области энергетики, где накоплен значительный опыт совместной работы и сформирована прочная основа для новых проектов", - приводятся слова Новака в сообщении российского правительства.
Вице-премьер отметил, что регулярный и доверительный диалог между Россией и Казахстаном позволяет определять новые точки роста, укреплять взаимовыгодную кооперацию и открывать новые перспективы для развития экономик двух стран и увеличения благосостояния граждан.
В завершение встречи Аккенженов от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наградил Новака орденом "Достык" II степени за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между двумя народами, отмечается в сообщении правительства.
Вице-премьер в свою очередь поблагодарил Токаева за награду. Он отметил роли президентов России и Казахстана, которые совместно на высшем уровне укрепляют торгово-экономические и политические связи, способствуют развитию двух стран, исторически являющихся соседями и дружественными друг другу государствами, добавляется в сообщении.
 
РОССИЯКАЗАХСТАНАлександр НовакКасым-Жомарт Токаев
 
 
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