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Эксперт оценил объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2026 году - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценил объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2026 году
Эксперт оценил объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2026 году - 19.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2026 году
Объем перевезенных по Северному морскому пути грузов в 2026 году достигнет новых рекордов на фоне стремительного роста показателей за первые девять месяцев... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:02+0300
2026-10-19T16:05+0300
бизнес
газ
европа
азия
красное море
новатэк
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Объем перевезенных по Северному морскому пути грузов в 2026 году достигнет новых рекордов на фоне стремительного роста показателей за первые девять месяцев года, заявил член Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Григорьев. По итогам 2025 года объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути превысил план на 5,5%, составив 37,02 миллиона тонн, говорил в начале года глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Сейчас абсолютно точно видно, что прошлый результат в 37 миллионов тонн будет перекрыт, причем перекрыт достаточно значимо. Я могу говорить о закрытой статистике по сентябрь. Если за девять месяцев 2025 года мы перевезли 26,9 миллиона тонн, то сейчас у нас 31,7 миллиона тонн, то есть рост на 4,8 миллиона - это 18%, что весьма значимо", - сказал Григорьев на кругом столе "Арктические транспортные маршруты: настоящее и будущее", проходящем в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Он уточнил, что этот прирост обеспечили две ключевые составляющие, в первую очередь, работа российской компании "Новатэк", которая увеличила грузопоток во многом за счет реализации проекта "Арктик СПГ 2" по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа (СПГ). "Следующий момент - это сквозные рейсы (прохождение всего маршрута целиком - ред.). Они выросли в этом году, за девять месяцев, на 1,7 миллиона тонн... Резко увеличилось количество сквозных рейсов, которые включают в себя экспортные, импортные, каботажные и транзитные перевозки", - подчеркнул Григорьев. Как отметил эксперт, около 95% приходятся на российские внешнеторговые перевозки, основу которых составили нефть и уголь. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российский судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, газ, европа, азия, красное море, новатэк
Бизнес, Газ, ЕВРОПА, АЗИЯ, Красное море, Новатэк
16:02 19.10.2026 (обновлено: 16:05 19.10.2026)
 
Эксперт оценил объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2026 году

Григорьев: объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2026 году станет рекордным

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Объем перевезенных по Северному морскому пути грузов в 2026 году достигнет новых рекордов на фоне стремительного роста показателей за первые девять месяцев года, заявил член Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Григорьев.
По итогам 2025 года объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути превысил план на 5,5%, составив 37,02 миллиона тонн, говорил в начале года глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Сейчас абсолютно точно видно, что прошлый результат в 37 миллионов тонн будет перекрыт, причем перекрыт достаточно значимо. Я могу говорить о закрытой статистике по сентябрь. Если за девять месяцев 2025 года мы перевезли 26,9 миллиона тонн, то сейчас у нас 31,7 миллиона тонн, то есть рост на 4,8 миллиона - это 18%, что весьма значимо", - сказал Григорьев на кругом столе "Арктические транспортные маршруты: настоящее и будущее", проходящем в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что этот прирост обеспечили две ключевые составляющие, в первую очередь, работа российской компании "Новатэк", которая увеличила грузопоток во многом за счет реализации проекта "Арктик СПГ 2" по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
"Следующий момент - это сквозные рейсы (прохождение всего маршрута целиком - ред.). Они выросли в этом году, за девять месяцев, на 1,7 миллиона тонн... Резко увеличилось количество сквозных рейсов, которые включают в себя экспортные, импортные, каботажные и транзитные перевозки", - подчеркнул Григорьев.
Как отметил эксперт, около 95% приходятся на российские внешнеторговые перевозки, основу которых составили нефть и уголь.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российский судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
 
БизнесГазЕВРОПААЗИЯКрасное мореНоватэк
 
 
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