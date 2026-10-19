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"Цифра брокер" планирует собрать заявки на облигации на 15 млн долларов - 19.10.2026, ПРАЙМ
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"Цифра брокер" планирует собрать заявки на облигации на 15 млн долларов
"Цифра брокер" планирует собрать заявки на облигации на 15 млн долларов - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Цифра брокер" планирует собрать заявки на облигации на 15 млн долларов
"Цифра брокер" планирует 26 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 15 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:58+0300
2026-10-19T13:59+0300
рынок
россия
банк россии
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. "Цифра брокер" планирует 26 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 15 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 9,83% годовых. Компания намерена разместить облигации серии П02-01 с погашением через три с половиной года и квартальными купонами. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания четвертого и восьмого купонных периодов. Предварительная дата технической части размещения - 29 октября. Организаторами выступят Альфа-банк и сам "Цифра брокер".
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рынок, россия, банк россии, альфа-банк
Рынок, РОССИЯ, Банк России, Альфа-банк
13:58 19.10.2026 (обновлено: 13:59 19.10.2026)
 
"Цифра брокер" планирует собрать заявки на облигации на 15 млн долларов

"Цифра брокер" планирует 26 октября собрать заявки на облигации на 15 миллионов долларов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. "Цифра брокер" планирует 26 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 15 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 9,83% годовых.
Компания намерена разместить облигации серии П02-01 с погашением через три с половиной года и квартальными купонами.
Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания четвертого и восьмого купонных периодов.
Предварительная дата технической части размещения - 29 октября. Организаторами выступят Альфа-банк и сам "Цифра брокер".
 
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