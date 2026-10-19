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Обвиняемого по делу "Северных потоков" Кузнецова поместили в изолятор - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Обвиняемого по делу "Северных потоков" Кузнецова поместили в изолятор
Обвиняемого по делу "Северных потоков" Кузнецова поместили в изолятор - 19.10.2026, ПРАЙМ
Обвиняемого по делу "Северных потоков" Кузнецова поместили в изолятор
Обвиняемый по делу о подрывах газопроводов "Северный поток" гражданин Украины Сергей Кузнецов содержится в условиях фактической изоляции в следственном... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T06:11+0300
2026-10-19T06:11+0300
газ
мировая экономика
германия
украина
италия
дмитрий песков
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РИМ, 19 окт - ПРАЙМ. Обвиняемый по делу о подрывах газопроводов "Северный поток" гражданин Украины Сергей Кузнецов содержится в условиях фактической изоляции в следственном изоляторе Гамбурга, сообщил РИА Новости его итальянский адвокат Никола Канестрини. В прошлую среду Высший земельный суд Гамбурга завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток". Следующее заседание назначено на 27 октября, а весь судебный процесс продлится как минимум до 2027 года. "Он содержится в следственном изоляторе Гамбурга в условиях фактической изоляции, которые существенно отличаются от тех, соблюдение которых Германия гарантировала итальянским судьям перед его передачей", - заявил Канестрини. По его словам, вопрос об условиях содержания Кузнецова поднимался в суде немецкими адвокатами, которые занимаются соответствующими обращениями к властям Германии. Канестрини добавил, что, отвечая за вопросы соблюдения на процессе международного права и европейского судебного сотрудничества, уже проинформировал о ситуации министерство юстиции Италии. "Итальянским судьям было прямо гарантировано, что условия содержания под стражей будут соблюдаться, и именно на основании этой гарантии Апелляционный суд Болоньи принял решение о передаче. Очевидно, этого не произошло. Я уже сообщил об этой проблеме министерству юстиции Италии", - отметил адвокат. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению властей Украины он вместе с другими военными разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении, в частности в атаке на гражданские объекты. Суд по делу начался в Гамбурге 14 октября, в рамках процесса запланировано более 20 заседаний. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
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газ, мировая экономика, германия, украина, италия, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
06:11 19.10.2026
 
Обвиняемого по делу "Северных потоков" Кузнецова поместили в изолятор

Адвокат: обвиняемый по делу "Северных потоков" Кузнецов содержится в условиях изоляции

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РИМ, 19 окт - ПРАЙМ. Обвиняемый по делу о подрывах газопроводов "Северный поток" гражданин Украины Сергей Кузнецов содержится в условиях фактической изоляции в следственном изоляторе Гамбурга, сообщил РИА Новости его итальянский адвокат Никола Канестрини.
В прошлую среду Высший земельный суд Гамбурга завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток". Следующее заседание назначено на 27 октября, а весь судебный процесс продлится как минимум до 2027 года.
"Он содержится в следственном изоляторе Гамбурга в условиях фактической изоляции, которые существенно отличаются от тех, соблюдение которых Германия гарантировала итальянским судьям перед его передачей", - заявил Канестрини.
По его словам, вопрос об условиях содержания Кузнецова поднимался в суде немецкими адвокатами, которые занимаются соответствующими обращениями к властям Германии.
Канестрини добавил, что, отвечая за вопросы соблюдения на процессе международного права и европейского судебного сотрудничества, уже проинформировал о ситуации министерство юстиции Италии.
"Итальянским судьям было прямо гарантировано, что условия содержания под стражей будут соблюдаться, и именно на основании этой гарантии Апелляционный суд Болоньи принял решение о передаче. Очевидно, этого не произошло. Я уже сообщил об этой проблеме министерству юстиции Италии", - отметил адвокат.
Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению властей Украины он вместе с другими военными разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении, в частности в атаке на гражданские объекты. Суд по делу начался в Гамбурге 14 октября, в рамках процесса запланировано более 20 заседаний.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
 
ГазМировая экономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАИТАЛИЯДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
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