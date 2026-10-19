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Обвиняемого по делу "Северных потоков" Кузнецова поместили в изолятор

Обвиняемого по делу "Северных потоков" Кузнецова поместили в изолятор - 19.10.2026, ПРАЙМ

Обвиняемого по делу "Северных потоков" Кузнецова поместили в изолятор

Обвиняемый по делу о подрывах газопроводов "Северный поток" гражданин Украины Сергей Кузнецов содержится в условиях фактической изоляции в следственном... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T06:11+0300

2026-10-19T06:11+0300

2026-10-19T06:11+0300

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РИМ, 19 окт - ПРАЙМ. Обвиняемый по делу о подрывах газопроводов "Северный поток" гражданин Украины Сергей Кузнецов содержится в условиях фактической изоляции в следственном изоляторе Гамбурга, сообщил РИА Новости его итальянский адвокат Никола Канестрини. В прошлую среду Высший земельный суд Гамбурга завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток". Следующее заседание назначено на 27 октября, а весь судебный процесс продлится как минимум до 2027 года. "Он содержится в следственном изоляторе Гамбурга в условиях фактической изоляции, которые существенно отличаются от тех, соблюдение которых Германия гарантировала итальянским судьям перед его передачей", - заявил Канестрини. По его словам, вопрос об условиях содержания Кузнецова поднимался в суде немецкими адвокатами, которые занимаются соответствующими обращениями к властям Германии. Канестрини добавил, что, отвечая за вопросы соблюдения на процессе международного права и европейского судебного сотрудничества, уже проинформировал о ситуации министерство юстиции Италии. "Итальянским судьям было прямо гарантировано, что условия содержания под стражей будут соблюдаться, и именно на основании этой гарантии Апелляционный суд Болоньи принял решение о передаче. Очевидно, этого не произошло. Я уже сообщил об этой проблеме министерству юстиции Италии", - отметил адвокат. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению властей Украины он вместе с другими военными разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении, в частности в атаке на гражданские объекты. Суд по делу начался в Гамбурге 14 октября, в рамках процесса запланировано более 20 заседаний. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, германия, украина, италия, дмитрий песков, северный поток - 2