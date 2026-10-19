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В Петербурге у пяти пациентов подтвердилась оспа обезьян - 19.10.2026, ПРАЙМ
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В Петербурге у пяти пациентов подтвердилась оспа обезьян
В Петербурге у пяти пациентов подтвердилась оспа обезьян - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Петербурге у пяти пациентов подтвердилась оспа обезьян
Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на это заболевание, сообщили РИА Новости в клинической... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:12+0300
2026-10-19T17:12+0300
здоровье
общество
санкт-петербург
ленинградская область
роспотребнадзор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – ПРАЙМ. Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на это заболевание, сообщили РИА Новости в клинической инфекционной больнице имени Боткина. "Подтвержденная (оспа обезьян – ред.)", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, все пациенты остаются в стабильном состоянии легкой и средней тяжести, их лечение продолжается. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщало в пятницу о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Ведомством организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, проводится работа по выявлению контактных лиц.
санкт-петербург
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здоровье, общество , санкт-петербург, ленинградская область, роспотребнадзор
Здоровье, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Роспотребнадзор
17:12 19.10.2026
 
В Петербурге у пяти пациентов подтвердилась оспа обезьян

Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, госпитализированных в Петербурге

© РИА Новости . Кирилл БрагаЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – ПРАЙМ. Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на это заболевание, сообщили РИА Новости в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
"Подтвержденная (оспа обезьян – ред.)", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
По ее словам, все пациенты остаются в стабильном состоянии легкой и средней тяжести, их лечение продолжается.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщало в пятницу о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Ведомством организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, проводится работа по выявлению контактных лиц.
 
ЗдоровьеОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьРоспотребнадзор
 
 
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