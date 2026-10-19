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В Петербурге у пяти пациентов подтвердилась оспа обезьян

В Петербурге у пяти пациентов подтвердилась оспа обезьян - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Петербурге у пяти пациентов подтвердилась оспа обезьян

Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на это заболевание, сообщили РИА Новости в клинической... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T17:12+0300

2026-10-19T17:12+0300

2026-10-19T17:12+0300

здоровье

общество

санкт-петербург

ленинградская область

роспотребнадзор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – ПРАЙМ. Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на это заболевание, сообщили РИА Новости в клинической инфекционной больнице имени Боткина. "Подтвержденная (оспа обезьян – ред.)", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, все пациенты остаются в стабильном состоянии легкой и средней тяжести, их лечение продолжается. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщало в пятницу о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Ведомством организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, проводится работа по выявлению контактных лиц.

санкт-петербург

ленинградская область

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здоровье, общество , санкт-петербург, ленинградская область, роспотребнадзор