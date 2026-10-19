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В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от оспы обезьян - 19.10.2026, ПРАЙМ
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В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от оспы обезьян
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от оспы обезьян - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от оспы обезьян
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и мыть руки после контакта с людьми, прибывшими из стран с зарегистрированными случаями оспы обезьян, а при зарубежных | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:38+0300
2026-10-19T17:38+0300
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и мыть руки после контакта с людьми, прибывшими из стран с зарегистрированными случаями оспы обезьян, а при зарубежных поездках — избегать контактов с животными, которые могут быть носителями вируса."Если вы контактировали с людьми, прибывшими из стран, где зарегистрированы случаи заболевания, и почувствовали недомогание, соблюдайте основные меры профилактики: носите маску и мойте руки", — говорится в сообщении ведомства. Во время поездок за рубеж гражданам следует избегать контактов с животными, особенно с грызунами и приматами, и тщательно соблюдать правила личной гигиены.Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, загрязненными его биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения. При легком течении заболевание обычно проходит самостоятельно и длится от 14 до 21 дня. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом: инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи — от пятен до пузырьков, язв и корочек.По данным ведомства, случаи оспы обезьян регистрируются в Таиланде, Гонконге, Индии, Европе и США, а эпицентром распространения остается Африка. За последние шесть недель в Европе наибольшее число случаев зафиксировано в Португалии — 66, Германии — 24, Франции — 20, Соединенном Королевстве — 18 и Ирландии — 12. В Великобритании с 1 января 2023 года по 30 сентября 2026 года зарегистрирован в общей сложности 1291 случай, а в США с ноября 2024 года — более 90 лабораторно подтвержденных случаев, вызванных вирусом клады I, как минимум в 23 штатах, а также в Пуэрто-Рико.
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Бизнес, ЕВРОПА, Роспотребнадзор, США, ТАИЛАНД, Здоровье, Общество
17:38 19.10.2026
 
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от оспы обезьян

Роспотребнадзор: при легком течении оспа обезьян проходит сама за 14-21 день

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и мыть руки после контакта с людьми, прибывшими из стран с зарегистрированными случаями оспы обезьян, а при зарубежных поездках — избегать контактов с животными, которые могут быть носителями вируса.
"Если вы контактировали с людьми, прибывшими из стран, где зарегистрированы случаи заболевания, и почувствовали недомогание, соблюдайте основные меры профилактики: носите маску и мойте руки", — говорится в сообщении ведомства.
Во время поездок за рубеж гражданам следует избегать контактов с животными, особенно с грызунами и приматами, и тщательно соблюдать правила личной гигиены.
Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, загрязненными его биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения. При легком течении заболевание обычно проходит самостоятельно и длится от 14 до 21 дня. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом: инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи — от пятен до пузырьков, язв и корочек.
По данным ведомства, случаи оспы обезьян регистрируются в Таиланде, Гонконге, Индии, Европе и США, а эпицентром распространения остается Африка. За последние шесть недель в Европе наибольшее число случаев зафиксировано в Португалии — 66, Германии — 24, Франции — 20, Соединенном Королевстве — 18 и Ирландии — 12. В Великобритании с 1 января 2023 года по 30 сентября 2026 года зарегистрирован в общей сложности 1291 случай, а в США с ноября 2024 года — более 90 лабораторно подтвержденных случаев, вызванных вирусом клады I, как минимум в 23 штатах, а также в Пуэрто-Рико.
 
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