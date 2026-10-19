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Отмен и возвратов туров из России во Францию из-за беспорядков пока нет

Отмен и возвратов туров из России во Францию из-за беспорядков пока нет - 19.10.2026, ПРАЙМ

Отмен и возвратов туров из России во Францию из-за беспорядков пока нет

Отмен и возвратов туров из России во Францию из-за беспорядков в стране на данный момент не фиксируется, рассказал РИА Новости руководитель визового агентства... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:40+0300

2026-10-19T14:40+0300

2026-10-19T14:40+0300

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париж

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российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Отмен и возвратов туров из России во Францию из-за беспорядков в стране на данный момент не фиксируется, рассказал РИА Новости руководитель визового агентства Visantium, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие районы страны. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, которая вылилась в беспорядки и погромы. "На данный момент отмен и возвратов поездок во Францию из-за протестов мы не фиксируем. Такие путешествия обычно планируют заранее: туристы покупают билеты, бронируют отели, согласуют отпуск и школьные каникулы. Поэтому кратковременные события не всегда сразу отражаются на спросе. Делать вывод о массовом отказе от направления пока рано", - сказал Кайль. По его словам, Франция продолжает оформлять визы, так же как Италия и Испания. "Важно заранее подготовить документы и обращаться за визой в консульство страны, которая будет основным направлением поездки", - сказал он. Тем, кто планирует поездку во Францию, Кайль посоветовал внимательнее следить за местными новостями и заранее продумать маршрут. Он подчеркнул, что в дни демонстраций лучше обходить места проведения акций и большие скопления людей: возможны перебои в движении транспорта, а оказаться рядом со столкновениями в незнакомой стране неприятно. Кайль отметил, что тем туристам, которые рассматривает другие варианты на осень, можно обратить внимание на Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Таиланд и Вьетнам. При этом из визовых направлений можно рассмотреть Японию, где в настоящее время начинается сезон красных кленов. Он также обратил внимание и на Индию.

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бизнес, туризм, россия, франция, париж, италия, российский союз туриндустрии