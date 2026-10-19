https://1prime.ru/20261019/ozon-874391968.html

Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ

Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ - 19.10.2026, ПРАЙМ

Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ

Ozon с 1 декабря вводит плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за пользование услугами агента - сбор не превысит 1% от выручки пункта, сообщили РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:02+0300

2026-10-19T16:02+0300

2026-10-19T16:04+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ozon с 1 декабря вводит плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за пользование услугами агента - сбор не превысит 1% от выручки пункта, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Чтобы соответствовать нормам закона, с 1 декабря мы начнем брать минимальную плату с ПВЗ. Ее размер для точек, которые работают меньше года, составит всего 1 рубль. Плата не будет превышать 1% от вознаграждения владельца за заказы", - говорится в сообщении. Там пояснили, что взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора, а по закону услуги агента должны оплачиваться. В пресс-службе "Яндекс Маркета" при этом сообщили РИА Новости, что не планируют вводить подобную плату, а Wildberries отметил, что их условия сотрудничества с владельцами ПВЗ не подразумевают агентского вознаграждения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ozon, яндекс маркет, wildberries