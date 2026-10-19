https://1prime.ru/20261019/ozon-874391968.html
Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ
Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ - 19.10.2026, ПРАЙМ
Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ
Ozon с 1 декабря вводит плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за пользование услугами агента - сбор не превысит 1% от выручки пункта, сообщили РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:02+0300
2026-10-19T16:02+0300
2026-10-19T16:04+0300
бизнес
ozon
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ozon с 1 декабря вводит плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за пользование услугами агента - сбор не превысит 1% от выручки пункта, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Чтобы соответствовать нормам закона, с 1 декабря мы начнем брать минимальную плату с ПВЗ. Ее размер для точек, которые работают меньше года, составит всего 1 рубль. Плата не будет превышать 1% от вознаграждения владельца за заказы", - говорится в сообщении. Там пояснили, что взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора, а по закону услуги агента должны оплачиваться. В пресс-службе "Яндекс Маркета" при этом сообщили РИА Новости, что не планируют вводить подобную плату, а Wildberries отметил, что их условия сотрудничества с владельцами ПВЗ не подразумевают агентского вознаграждения.
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бизнес, ozon, яндекс маркет, wildberries
Бизнес, Ozon, Яндекс Маркет, Wildberries
Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ
Ozon с 1 декабря вводит плату для владельцев ПВЗ за пользование услугами агента
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ozon с 1 декабря вводит плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за пользование услугами агента - сбор не превысит 1% от выручки пункта, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Чтобы соответствовать нормам закона, с 1 декабря мы начнем брать минимальную плату с ПВЗ. Ее размер для точек, которые работают меньше года, составит всего 1 рубль. Плата не будет превышать 1% от вознаграждения владельца за заказы", - говорится в сообщении.
Там пояснили, что взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора, а по закону услуги агента должны оплачиваться.
В пресс-службе "Яндекс Маркета" при этом сообщили РИА Новости, что не планируют вводить подобную плату, а Wildberries отметил, что их условия сотрудничества с владельцами ПВЗ не подразумевают агентского вознаграждения.