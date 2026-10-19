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Трамп заявил, что Париж скоро будет мусульманским городом
Трамп заявил, что Париж скоро будет мусульманским городом - 19.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Париж скоро будет мусульманским городом
Президент США Дональд Трамп, комментируя протесты во Франции, заявил, что Париж скоро будет мусульманским городом. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:42+0300
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ВАШИНГТОН, 19 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя протесты во Франции, заявил, что Париж скоро будет мусульманским городом. "Париж скоро будет мусульманским городом", – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.
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общество , мировая экономика, сша, франция, париж, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, США, ФРАНЦИЯ, Париж, Дональд Трамп