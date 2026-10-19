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Юрист: требование предъявить паспорт при возврате товара в магазине законно - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Юрист: требование предъявить паспорт при возврате товара в магазине законно
Юрист: требование предъявить паспорт при возврате товара в магазине законно - 19.10.2026, ПРАЙМ
Юрист: требование предъявить паспорт при возврате товара в магазине законно
Требование предъявить паспорт при возврате товара в магазине не является нарушением закона, при этом магазин должен обрабатывать паспортные данные только в тех... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T01:40+0300
2026-10-19T01:40+0300
бизнес
общество
банк россии
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Требование предъявить паспорт при возврате товара в магазине не является нарушением закона, при этом магазин должен обрабатывать паспортные данные только в тех целях, для которых они необходимы, и не передавать их третьим лицам, рассказала РИА Новости юрист, руководитель практики правового бюро "Стратегия" Диана Афонина. "Закон "О защите прав потребителей" не устанавливает перечень документов, которые покупатель должен предоставить при возврате товара. Однако при возврате денег наличными кассир должен убедиться, что выдает их надлежащему лицу. Это предусмотрено Указанием Банка России от 11 марта 2014 года... Поэтому требование магазина предъявить паспорт в такой ситуации законно", - сказала собеседница. По ее словам, если покупатель оплачивал товар банковской картой, деньги по общему правилу возвращаются на ту же карту, с которой была произведена оплата. В этом случае необходимости предъявлять паспорт нет, рассказала юрист. "Вместе с тем Банк России рекомендует продавцам идентифицировать покупателя при проведении безналичных расчетов. Поэтому магазин вправе попросить предъявить паспорт и при таком возврате", - сказала Афонина. При этом покупателю стоит обращать внимание на то, как магазин использует и хранит его персональные данные, подчеркнула юрист. Если при оформлении возврата магазин запрашивает паспортные данные, он должен обрабатывать их только в тех целях, для которых они необходимы, и не допускать их неправомерного распространения или передачи третьим лицам.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, общество , банк россии
Бизнес, Общество , Банк России
01:40 19.10.2026
 
Юрист: требование предъявить паспорт при возврате товара в магазине законно

Юрист Афонина: требование предъявить паспорт при возврате товара в магазине законно

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Требование предъявить паспорт при возврате товара в магазине не является нарушением закона, при этом магазин должен обрабатывать паспортные данные только в тех целях, для которых они необходимы, и не передавать их третьим лицам, рассказала РИА Новости юрист, руководитель практики правового бюро "Стратегия" Диана Афонина.
"Закон "О защите прав потребителей" не устанавливает перечень документов, которые покупатель должен предоставить при возврате товара. Однако при возврате денег наличными кассир должен убедиться, что выдает их надлежащему лицу. Это предусмотрено Указанием Банка России от 11 марта 2014 года... Поэтому требование магазина предъявить паспорт в такой ситуации законно", - сказала собеседница.
По ее словам, если покупатель оплачивал товар банковской картой, деньги по общему правилу возвращаются на ту же карту, с которой была произведена оплата. В этом случае необходимости предъявлять паспорт нет, рассказала юрист.
"Вместе с тем Банк России рекомендует продавцам идентифицировать покупателя при проведении безналичных расчетов. Поэтому магазин вправе попросить предъявить паспорт и при таком возврате", - сказала Афонина.
При этом покупателю стоит обращать внимание на то, как магазин использует и хранит его персональные данные, подчеркнула юрист. Если при оформлении возврата магазин запрашивает паспортные данные, он должен обрабатывать их только в тех целях, для которых они необходимы, и не допускать их неправомерного распространения или передачи третьим лицам.
 
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