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Что будет, если государство вложит пенсионные деньги в золото

Что будет, если государство вложит пенсионные деньги в золото - 19.10.2026, ПРАЙМ

Что будет, если государство вложит пенсионные деньги в золото

Вопрос о вложении пенсионных накоплений россиян в золото требует не ответа "да" или "нет", а понимания того, как это сделать правильно. Об этом в колонке для... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T05:05+0300

2026-10-19T05:05+0300

2026-10-19T05:05+0300

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вопрос о вложении пенсионных накоплений россиян в золото требует не ответа "да" или "нет", а понимания того, как это сделать правильно. Об этом в колонке для "Прайм" рассказал основатель и генеральный директор компании "Финголд" Антон Никитин.По его словам, годами пенсионные деньги лежат в инструментах, которые еле-еле покрывали инфляцию, тогда как золото за последние двадцать лет давало в среднем около 12% годовых. "Вкладывать можно и нужно. Но не слепо, не все сразу и не по принципу "купил слиток и забыл"", — подчеркнул эксперт. По его мнению, оптимальная доля золота в пенсионном портфеле — 2–5% от общих активов, максимум 3–5% для России, через биржевые инструменты и с четким контролем рисков.Никитин напомнил, что в 2012 году уже предпринималась попытка разрешить ВЭБу вкладывать пенсионные накопления в золото, но правительство отклонило инициативу из-за валютного риска. "Если рубль укрепится, а золото подешевеет в долларах — накопления могут просесть", — пояснил он. Кроме того, никто тогда не посчитал стоимость хранения слитков.

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финансы, банки, биржевые цены на золото, пенсии