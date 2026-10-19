Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Что будет, если государство вложит пенсионные деньги в золото - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/pensii-874188808.html
Что будет, если государство вложит пенсионные деньги в золото
Что будет, если государство вложит пенсионные деньги в золото - 19.10.2026, ПРАЙМ
Что будет, если государство вложит пенсионные деньги в золото
Вопрос о вложении пенсионных накоплений россиян в золото требует не ответа "да" или "нет", а понимания того, как это сделать правильно. Об этом в колонке для... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T05:05+0300
2026-10-19T05:05+0300
финансы
банки
биржевые цены на золото
пенсии
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/01/10/866564390_0:29:3536:2019_1920x0_80_0_0_94f681343eb8889cda7f6b66423a1561.jpg
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вопрос о вложении пенсионных накоплений россиян в золото требует не ответа "да" или "нет", а понимания того, как это сделать правильно. Об этом в колонке для "Прайм" рассказал основатель и генеральный директор компании "Финголд" Антон Никитин.По его словам, годами пенсионные деньги лежат в инструментах, которые еле-еле покрывали инфляцию, тогда как золото за последние двадцать лет давало в среднем около 12% годовых. "Вкладывать можно и нужно. Но не слепо, не все сразу и не по принципу "купил слиток и забыл"", — подчеркнул эксперт. По его мнению, оптимальная доля золота в пенсионном портфеле — 2–5% от общих активов, максимум 3–5% для России, через биржевые инструменты и с четким контролем рисков.Никитин напомнил, что в 2012 году уже предпринималась попытка разрешить ВЭБу вкладывать пенсионные накопления в золото, но правительство отклонило инициативу из-за валютного риска. "Если рубль укрепится, а золото подешевеет в долларах — накопления могут просесть", — пояснил он. Кроме того, никто тогда не посчитал стоимость хранения слитков.
https://1prime.ru/20260921/molderf-873389929.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/01/10/866564390_805:0:3536:2048_1920x0_80_0_0_22f488979ba67bf35a4539c5edfcd216.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, биржевые цены на золото, пенсии
Финансы, Банки, биржевые цены на золото, Пенсии
05:05 19.10.2026
 
Что будет, если государство вложит пенсионные деньги в золото

Никитин: вкладывать пенсионные деньги в золото можно, если знать нюансы

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вопрос о вложении пенсионных накоплений россиян в золото требует не ответа "да" или "нет", а понимания того, как это сделать правильно. Об этом в колонке для "Прайм" рассказал основатель и генеральный директор компании "Финголд" Антон Никитин.
По его словам, годами пенсионные деньги лежат в инструментах, которые еле-еле покрывали инфляцию, тогда как золото за последние двадцать лет давало в среднем около 12% годовых.
"Вкладывать можно и нужно. Но не слепо, не все сразу и не по принципу "купил слиток и забыл"", — подчеркнул эксперт. По его мнению, оптимальная доля золота в пенсионном портфеле — 2–5% от общих активов, максимум 3–5% для России, через биржевые инструменты и с четким контролем рисков.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
Инвесторам объяснили разницу между слитком и акциями золотодобытчиков
21 сентября, 06:06
Никитин напомнил, что в 2012 году уже предпринималась попытка разрешить ВЭБу вкладывать пенсионные накопления в золото, но правительство отклонило инициативу из-за валютного риска.
"Если рубль укрепится, а золото подешевеет в долларах — накопления могут просесть", — пояснил он. Кроме того, никто тогда не посчитал стоимость хранения слитков.
 
ФинансыБанкибиржевые цены на золотоПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала