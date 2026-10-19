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Песков: идея бизнеса финансировать ПВО предметно не обсуждалась - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Песков: идея бизнеса финансировать ПВО предметно не обсуждалась
Песков: идея бизнеса финансировать ПВО предметно не обсуждалась - 19.10.2026, ПРАЙМ
Песков: идея бизнеса финансировать ПВО предметно не обсуждалась
Инициатива бизнеса вложить средства в создание новых систем ПВО предметно не обсуждалась, но это тема для обсуждения в правительстве России, заявил... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:08+0300
2026-10-19T13:08+0300
технологии
россия
дмитрий песков
александр шохин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874382182.jpg?1792404498
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Инициатива бизнеса вложить средства в создание новых систем ПВО предметно не обсуждалась, но это тема для обсуждения в правительстве России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнес готов профинансировать создание новых систем ПВО для защиты промышленных объектов, при этом рассчитывает на налоговый инвестиционный вычет. "Нет, это предметно не обсуждалось, но, безусловно, это тема для кабинета министров, для правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают позицию бизнеса по вопросу создания новых систем ПВО и обсуждалась ли она.
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технологии, россия, дмитрий песков, александр шохин
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Александр Шохин
13:08 19.10.2026
 
Песков: идея бизнеса финансировать ПВО предметно не обсуждалась

Песков: инициатива бизнеса вложить средства в новые системы ПВО предметно не обсуждалась

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Инициатива бизнеса вложить средства в создание новых систем ПВО предметно не обсуждалась, но это тема для обсуждения в правительстве России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнес готов профинансировать создание новых систем ПВО для защиты промышленных объектов, при этом рассчитывает на налоговый инвестиционный вычет.
"Нет, это предметно не обсуждалось, но, безусловно, это тема для кабинета министров, для правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают позицию бизнеса по вопросу создания новых систем ПВО и обсуждалась ли она.
 
ТехнологииРОССИЯДмитрий ПесковАлександр Шохин
 
 
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