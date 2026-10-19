https://1prime.ru/20261019/peskov-874382182.html

Песков: идея бизнеса финансировать ПВО предметно не обсуждалась

Песков: идея бизнеса финансировать ПВО предметно не обсуждалась - 19.10.2026, ПРАЙМ

Песков: идея бизнеса финансировать ПВО предметно не обсуждалась

Инициатива бизнеса вложить средства в создание новых систем ПВО предметно не обсуждалась, но это тема для обсуждения в правительстве России, заявил... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:08+0300

2026-10-19T13:08+0300

2026-10-19T13:08+0300

технологии

россия

дмитрий песков

александр шохин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874382182.jpg?1792404498

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Инициатива бизнеса вложить средства в создание новых систем ПВО предметно не обсуждалась, но это тема для обсуждения в правительстве России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнес готов профинансировать создание новых систем ПВО для защиты промышленных объектов, при этом рассчитывает на налоговый инвестиционный вычет. "Нет, это предметно не обсуждалось, но, безусловно, это тема для кабинета министров, для правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают позицию бизнеса по вопросу создания новых систем ПВО и обсуждалась ли она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дмитрий песков, александр шохин