https://1prime.ru/20261019/peskov-874382712.html

Мишустин инициирует изменения для эффективной работы кабмина, заявил Песков

Мишустин инициирует изменения для эффективной работы кабмина, заявил Песков - 19.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин инициирует изменения для эффективной работы кабмина, заявил Песков

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает работу и инициирует изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы кабмина, сообщил... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:18+0300

2026-10-19T13:18+0300

2026-10-19T13:18+0300

михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

минфин

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает работу и инициирует изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы кабмина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную Думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в структуре правительства России появится новая должность вице-премьера - министра финансов, на нее предложена кандидатура Антона Силуанова. Журналисты задали Пескову вопрос, зачем нужны кадровые перестановки в правительстве и с чем связано усиление позиций Минфина. "Минфин в любой стране - это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой. И задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, в лишний раз повышает роль министерства финансов. Это и бюджетная дисциплина и все остальное", - сказал пресс-секретарь президента журналистам. По его словам, ротационные процессы в правительстве - это абсолютно нормальное явление. "Председатель правительства (Михаил Мишустин - ред.) продолжает работу и инициирует те изменения, которые он считает необходимым для продолжения эффективной деятельности кабинета министров", - отметил Песков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, минфин