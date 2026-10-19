https://1prime.ru/20261019/peskov-874382712.html
Мишустин инициирует изменения для эффективной работы кабмина, заявил Песков
Мишустин инициирует изменения для эффективной работы кабмина, заявил Песков - 19.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин инициирует изменения для эффективной работы кабмина, заявил Песков
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает работу и инициирует изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы кабмина, сообщил... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:18+0300
2026-10-19T13:18+0300
2026-10-19T13:18+0300
михаил мишустин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает работу и инициирует изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы кабмина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную Думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в структуре правительства России появится новая должность вице-премьера - министра финансов, на нее предложена кандидатура Антона Силуанова. Журналисты задали Пескову вопрос, зачем нужны кадровые перестановки в правительстве и с чем связано усиление позиций Минфина. "Минфин в любой стране - это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой. И задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, в лишний раз повышает роль министерства финансов. Это и бюджетная дисциплина и все остальное", - сказал пресс-секретарь президента журналистам. По его словам, ротационные процессы в правительстве - это абсолютно нормальное явление. "Председатель правительства (Михаил Мишустин - ред.) продолжает работу и инициирует те изменения, которые он считает необходимым для продолжения эффективной деятельности кабинета министров", - отметил Песков.
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михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, минфин
Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Минфин
Мишустин инициирует изменения для эффективной работы кабмина, заявил Песков
Песков: Мишустин инициирует кадровые перестановки для эффективной работы кабмина
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает работу и инициирует изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы кабмина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную Думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в структуре правительства России появится новая должность вице-премьера - министра финансов, на нее предложена кандидатура Антона Силуанова.
Журналисты задали Пескову вопрос, зачем нужны кадровые перестановки в правительстве и с чем связано усиление позиций Минфина.
"Минфин в любой стране - это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой. И задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, в лишний раз повышает роль министерства финансов. Это и бюджетная дисциплина и все остальное", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.
По его словам, ротационные процессы в правительстве - это абсолютно нормальное явление.
"Председатель правительства (Михаил Мишустин - ред.) продолжает работу и инициирует те изменения, которые он считает необходимым для продолжения эффективной деятельности кабинета министров", - отметил Песков.