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Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков
Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков - 19.10.2026, ПРАЙМ
Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков
Продолжение обеспечения макроэкономической стабильности России повышает роль Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:37+0300
2026-10-19T13:37+0300
2026-10-19T14:10+0300
россия
мировая экономика
дмитрий песков
михаил мишустин
владимир путин
минфин
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Продолжение обеспечения макроэкономической стабильности России повышает роль Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Минфин в любой стране - это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой. И задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, в лишний раз повышает роль министерства финансов", - сказал Песков журналистам. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в структуре правительства России появится новая должность вице-премьера - министра финансов, на нее предложена кандидатура Антона Силуанова.
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россия, мировая экономика, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин, минфин
РОССИЯ, Мировая экономика, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Минфин
Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков
Песков: продолжение обеспечения макроэкономической стабильности повышает роль Минфина
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Продолжение обеспечения макроэкономической стабильности России повышает роль Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Минфин в любой стране - это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой. И задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, в лишний раз повышает роль министерства финансов", - сказал Песков журналистам.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в структуре правительства России появится новая должность вице-премьера - министра финансов, на нее предложена кандидатура Антона Силуанова.