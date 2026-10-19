Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/peskov-874384238.html
Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков
Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков - 19.10.2026, ПРАЙМ
Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков
Продолжение обеспечения макроэкономической стабильности России повышает роль Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:37+0300
2026-10-19T14:10+0300
россия
мировая экономика
дмитрий песков
михаил мишустин
владимир путин
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874384238.jpg?1792408208
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Продолжение обеспечения макроэкономической стабильности России повышает роль Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Минфин в любой стране - это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой. И задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, в лишний раз повышает роль министерства финансов", - сказал Песков журналистам. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в структуре правительства России появится новая должность вице-премьера - министра финансов, на нее предложена кандидатура Антона Силуанова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин, минфин
РОССИЯ, Мировая экономика, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Минфин
13:37 19.10.2026 (обновлено: 14:10 19.10.2026)
 
Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков

Песков: продолжение обеспечения макроэкономической стабильности повышает роль Минфина

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Продолжение обеспечения макроэкономической стабильности России повышает роль Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Минфин в любой стране - это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой. И задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, в лишний раз повышает роль министерства финансов", - сказал Песков журналистам.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в структуре правительства России появится новая должность вице-премьера - министра финансов, на нее предложена кандидатура Антона Силуанова.
 
РОССИЯМировая экономикаДмитрий ПесковМихаил МишустинВладимир ПутинМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала