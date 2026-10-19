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Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков

Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков - 19.10.2026, ПРАЙМ

Роль Минфина растет на фоне макроэкономической стабильности, заявил Песков

Продолжение обеспечения макроэкономической стабильности России повышает роль Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:37+0300

2026-10-19T13:37+0300

2026-10-19T14:10+0300

россия

мировая экономика

дмитрий песков

михаил мишустин

владимир путин

минфин

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Продолжение обеспечения макроэкономической стабильности России повышает роль Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Минфин в любой стране - это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой. И задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, в лишний раз повышает роль министерства финансов", - сказал Песков журналистам. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в структуре правительства России появится новая должность вице-премьера - министра финансов, на нее предложена кандидатура Антона Силуанова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин, минфин