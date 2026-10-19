https://1prime.ru/20261019/pobeda-874390207.html

"Победа" запустила автоматические уведомления по рейсам в чат-боте

"Победа" запустила автоматические уведомления по рейсам в чат-боте - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Победа" запустила автоматические уведомления по рейсам в чат-боте

Авиакомпания "Победа" запустила в чат-боте Витя сервис автоматического информирования пассажиров о статусах рейса, в том числе о важных изменениях, включая... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:28+0300

2026-10-19T15:28+0300

2026-10-19T15:34+0300

бизнес

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" запустила в чат-боте Витя сервис автоматического информирования пассажиров о статусах рейса, в том числе о важных изменениях, включая время вылета, сообщил перевозчик. "Сервис доступен клиентам с 9 октября. Наш чат-бот Витя помогает не только узнать актуальный статус рейса, но и автоматически сообщает обо всех важных изменениях прямо в мессенджерах: о начале регистрации и посадки, об изменении времени вылета", - говорится в сообщении. Также бот будет информировать о вылете и прибытии самолетов, об изменении ожидаемого времени посадки, об отмене рейса и изменении маршрута. Всего с момента запуска новой функции 6360 клиентов оформили бесплатную подписку на статус своего рейса, отметила "Победа".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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