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"Победа" запустила автоматические уведомления по рейсам в чат-боте - 19.10.2026, ПРАЙМ
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"Победа" запустила автоматические уведомления по рейсам в чат-боте
"Победа" запустила автоматические уведомления по рейсам в чат-боте - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Победа" запустила автоматические уведомления по рейсам в чат-боте
Авиакомпания "Победа" запустила в чат-боте Витя сервис автоматического информирования пассажиров о статусах рейса, в том числе о важных изменениях, включая... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:28+0300
2026-10-19T15:34+0300
бизнес
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" запустила в чат-боте Витя сервис автоматического информирования пассажиров о статусах рейса, в том числе о важных изменениях, включая время вылета, сообщил перевозчик. "Сервис доступен клиентам с 9 октября. Наш чат-бот Витя помогает не только узнать актуальный статус рейса, но и автоматически сообщает обо всех важных изменениях прямо в мессенджерах: о начале регистрации и посадки, об изменении времени вылета", - говорится в сообщении. Также бот будет информировать о вылете и прибытии самолетов, об изменении ожидаемого времени посадки, об отмене рейса и изменении маршрута. Всего с момента запуска новой функции 6360 клиентов оформили бесплатную подписку на статус своего рейса, отметила "Победа".
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
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40
бизнес
Бизнес
15:28 19.10.2026 (обновлено: 15:34 19.10.2026)
 
"Победа" запустила автоматические уведомления по рейсам в чат-боте

"Победа" запустила в чат-боте Витя сервис автоматического информирования о статусах рейса

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" запустила в чат-боте Витя сервис автоматического информирования пассажиров о статусах рейса, в том числе о важных изменениях, включая время вылета, сообщил перевозчик.
"Сервис доступен клиентам с 9 октября. Наш чат-бот Витя помогает не только узнать актуальный статус рейса, но и автоматически сообщает обо всех важных изменениях прямо в мессенджерах: о начале регистрации и посадки, об изменении времени вылета", - говорится в сообщении.
Также бот будет информировать о вылете и прибытии самолетов, об изменении ожидаемого времени посадки, об отмене рейса и изменении маршрута.
Всего с момента запуска новой функции 6360 клиентов оформили бесплатную подписку на статус своего рейса, отметила "Победа".
 
Бизнес
 
 
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