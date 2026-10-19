https://1prime.ru/20261019/pobediteli-874400168.html

Победители конкурса "Родная игрушка" смогут взять льготный кредит

Победители конкурса "Родная игрушка" смогут взять льготный кредит - 19.10.2026, ПРАЙМ

Победители конкурса "Родная игрушка" смогут взять льготный кредит

Производители отечественных игрушек, получивших знак качества "Родная игрушка" в одноименном конкурсе, смогут взять льготный кредит под 3% годовых на пять лет,... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:15+0300

2026-10-19T19:15+0300

2026-10-19T20:53+0300

бизнес

россия

москва

сергей кириенко

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874400168.jpg?1792432413

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Производители отечественных игрушек, получивших знак качества "Родная игрушка" в одноименном конкурсе, смогут взять льготный кредит под 3% годовых на пять лет, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Церемония награждения победителей конкурса "Родная игрушка" прошла в понедельник на площадке Национального центра "Россия" в Москве. В ходе нее Кириенко вручил награды создателям лучших игр. "Победители получают знак качества, получают льготный кредит на пять лет под 3%, что, в общем, сегодня дорогого стоит. Самое главное, они должны получить еще и гарантированный рынок сбыта", - сказал Кириенко в ходе церемонии. По его словам, в ближайшее время министерство просвещения РФ отправит во все детские сады и школы России рекомендации с тем, чтобы проекты, получившие знак качества "Родная игрушка", использовались в образовательных учреждениях. "Чтобы у ребенка, в каком бы регионе страны он не жил, в какой детский сад или школу бы он не ходил, чтобы у него была возможность играть с лучшими играми и с лучшими игрушками", - добавил Кириенко. Конкурс "Родная игрушка" запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году. Организаторами конкурса выступили Российское общество "Знание" и "Движение первых". Цель конкурса - стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сергей кириенко, владимир путин