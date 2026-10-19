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Победители конкурса "Родная игрушка" смогут взять льготный кредит
Победители конкурса "Родная игрушка" смогут взять льготный кредит - 19.10.2026, ПРАЙМ
Победители конкурса "Родная игрушка" смогут взять льготный кредит
Производители отечественных игрушек, получивших знак качества "Родная игрушка" в одноименном конкурсе, смогут взять льготный кредит под 3% годовых на пять лет,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T19:15+0300
2026-10-19T19:15+0300
2026-10-19T20:53+0300
бизнес
россия
москва
сергей кириенко
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Производители отечественных игрушек, получивших знак качества "Родная игрушка" в одноименном конкурсе, смогут взять льготный кредит под 3% годовых на пять лет, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Церемония награждения победителей конкурса "Родная игрушка" прошла в понедельник на площадке Национального центра "Россия" в Москве. В ходе нее Кириенко вручил награды создателям лучших игр. "Победители получают знак качества, получают льготный кредит на пять лет под 3%, что, в общем, сегодня дорогого стоит. Самое главное, они должны получить еще и гарантированный рынок сбыта", - сказал Кириенко в ходе церемонии. По его словам, в ближайшее время министерство просвещения РФ отправит во все детские сады и школы России рекомендации с тем, чтобы проекты, получившие знак качества "Родная игрушка", использовались в образовательных учреждениях. "Чтобы у ребенка, в каком бы регионе страны он не жил, в какой детский сад или школу бы он не ходил, чтобы у него была возможность играть с лучшими играми и с лучшими игрушками", - добавил Кириенко. Конкурс "Родная игрушка" запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году. Организаторами конкурса выступили Российское общество "Знание" и "Движение первых". Цель конкурса - стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Победители конкурса "Родная игрушка" смогут взять льготный кредит
Кириенко: производители игрушек, получившие знак качества, смогут взять кредит под 3%
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Производители отечественных игрушек, получивших знак качества "Родная игрушка" в одноименном конкурсе, смогут взять льготный кредит под 3% годовых на пять лет, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Церемония награждения победителей конкурса "Родная игрушка" прошла в понедельник на площадке Национального центра "Россия" в Москве. В ходе нее Кириенко вручил награды создателям лучших игр.
"Победители получают знак качества, получают льготный кредит на пять лет под 3%, что, в общем, сегодня дорогого стоит. Самое главное, они должны получить еще и гарантированный рынок сбыта", - сказал Кириенко в ходе церемонии.
По его словам, в ближайшее время министерство просвещения РФ отправит во все детские сады и школы России рекомендации с тем, чтобы проекты, получившие знак качества "Родная игрушка", использовались в образовательных учреждениях.
"Чтобы у ребенка, в каком бы регионе страны он не жил, в какой детский сад или школу бы он не ходил, чтобы у него была возможность играть с лучшими играми и с лучшими игрушками", - добавил Кириенко.
Конкурс "Родная игрушка" запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году. Организаторами конкурса выступили Российское общество "Знание" и "Движение первых". Цель конкурса - стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.